祖高爾：熱刺賣卡尼即變驅「魔」人

熱刺正式踏入後哈利卡尼時代後，首場比賽並沒有踢得相當璀璨，不過考慮到作客賓福特並不容易，相信他們對打和的結果，也會感到滿意。

從比賽中我看到熱刺的一些亮點，領隊普斯迪高路知道他想要在球隊中實施的體系和風格，隨着哈利卡尼的轉會風波正式落幕，熱刺上下將可把專注力放回球場上。有時候，一名大牌球員的離隊可以激勵起整支球隊，像普斯迪高路這類型的領隊，必會好好利用這一點，來點燃球員在比賽的激情。

新加盟的占士麥迪臣上場在前鋒身後的位置上表現出色，今仗對手曼聯的弱點正正在此，所以我期望他能夠在周六利用這一點，令熱刺再次閃耀起來。他非常擅長尋找空間並確保皮球的轉向，而且喜歡第一時間快速傳球予前線的隊友，包括一直以來表現出色的孫興民，以及效力愛華頓時已踢這個位置的李察利臣。

關於李察利臣，我預計他今季會在熱刺大放異彩。他是那種需要感受到被愛和需要幫助的球員，而他已經不用再活在哈利卡尼的陰影之下，所以我認為我們將會看到這名巴西國腳回復勇態。

我唯一擔心的地方，就是熱刺在防守上的表現。短期來看，我認為陣中最好的中堅是基斯甸羅美路，但看來他將因腦震盪而缺席周六對曼聯的比賽。從長遠來看，我認為他們需要找到一名優秀並已證明能在英超立足的中堅。談到哈利，紅魔鬼陣中也有一名叫哈利的球員（哈利馬古尼），他會適合熱刺嗎？

曼聯方面，他們在險勝狼隊後，相信領隊坦哈格會有如釋重負的感覺。紅魔鬼看起來跟不上比賽節奏，創造的進攻機會有限，防守上亦一片混亂，但最終還是拿下了3分。

我在季前的評論中，曾提及美臣蒙特的定位不清晰，這亦在上場比賽表露無遺。狼隊在比賽中多次輕鬆打穿曼聯中場中路，我希望他能在周六能夠打醒十二分精神，畢竟熱刺不會像狼隊般如此浪費機會。我預計加拿祖或安東尼馬菲奧斯會被貶後備，然後將美臣蒙特放到邊路位置，而麥湯米尼或基斯甸艾歷臣會出任正選，聯同卡斯米路在中場進行更多的防守攔截。

拉舒福特在球場上欠缺支援，把般奴費南迪斯推前到其身後作支授，有助解決問題。在周一的比賽，我們已看到般奴費南迪斯在這個位置上高人一等，儘管最後未能取得入球，不過全靠他靈機一觸的傳球，協助球隊全取3分。

儘管如此，即使曼聯中場線作出調整，但始終有所不足，我認為熱刺能擊敗對手，令主場球迷能好好慶祝。