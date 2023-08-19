港超聯　新季第一擊！「藍鳥」迎戰「綠戰士」

2023至24年度「中銀人壽香港超級聯賽」周六（19日）上演揭幕戰，上季聯賽盟主傑志坐鎮旺角大球場與大埔正面交鋒。「藍鳥」派出奧拿斯，丹卓斯基和祖連奴3名新兵擔正，明加索夫負責側擊，伊高沙托尼和金信煜未有進入大軍名單；大埔方面，重返球隊的陳肇鈞，聯同雷仙奴負責派牌，另一新兵馬卡雷拿於前線衝鋒陷陣。（港台電視32 、on.cc東網周六下午4時直播）

傑志正選：

86 保羅 ［GK］

2 羅梓駿 ［C］

3 丹卓斯基

7 明加索夫

10 基爾頓

12 奧拿斯

17 米基爾

18 周緣德

26 羅素

90 祖連奴

95 陳晉一

大埔正選：

94 謝家榮 ［GK］

4 馮冠鳴

6 羅振庭

7 馬卡雷拿

14 馬高斯山度士

16 陳肇鈞

17 陳曉鋒

26 李家豪

33 加比爾 ［C］

95 雷仙奴

99 鄭子森

傑志後備：

1 王振鵬 ［GK］

5 艾里奧

15 羅拔圖

16 陳俊樂

19 黃洋

28 鄭展龍

74 甘智健

77 費蘭度

99 潘沛軒

大埔後備：

1 錢兆琛 ［GK］

41 林志基 ［GK］

10 利馬

27 黃祖心

31 翁煦濤

77 郭縉諾

2023/24球季「中銀人壽香港超級聯賽」，周六（19日）迎來揭幕戰，衞冕冠軍傑志坐鎮旺角大球場迎戰大埔。「藍鳥」整體實力毫無疑問在對手之上，但在泰國的季前熱身賽，失球數字偏高，能否在首場正式賽事回復正常，備受球迷關注，且看回歸大埔的主帥李志堅，能否率領「綠戰士」炮製驚喜。（港台電視32 、on.cc東網周六下午4時直播）

傑志總監兼主教練朱志光坦言，對大埔認識不深，加上「季初波」，並非話贏就贏：「季初要球員搏盡係有難度，有啲新球員仲係第一次踢港超，點都要適應吓。雖然『堅Sir』係老對手，但又唔係佢落場踢，大埔新埋班咁滯，唔太清楚佢哋嘅實力，但起碼有新鮮感。」「朱Sir」又提到「亞冠盃」分組賽即將展開，希望球員可以透過聯賽，提升比賽狀態，另外，艾里奧及黃洋因傷是役上陣成疑。

球隊季前赴泰國集訓兼進行多場熱身賽，羅梓駿指球隊目前狀態不俗，他與新加盟的中堅丹卓斯基，亦愈夾愈熟，對新季首戰十分期待，希望順利打響頭炮：「知道大埔有啲新外援，尤其簽咗個好高嘅中堅，配合上季後防主力加比爾，所以都唔易應付，隊友同我都準備就緒。」

上季以第7名衝線的大埔，月初赴南韓進行集訓，期間與當地球隊進行多場友賽，今季重返「綠戰士」執教的李志堅，認為有助提升球員比賽狀態。新季大埔引入馬高斯山度士及馬卡雷拿兩位新外援，「堅Sir」形容他們表現對辦。與「朱Sir」在港超賽場交手多年，「堅Sir」表示：「大概都知佢哋點踢，但知同應唔應付到係兩回事，只能夠盡力以為。」

繼續擔任大埔隊長的陳曉鋒就指出：「上季重返港超，大家都好似摸門釘咁去組軍，今季準備更充裕，吸收咗上季嘅經驗，好多嘢都改善咗。」大埔是上季少數能夠在聯賽擊敗傑志的球隊，惟「肥頭」認為「往事只能回味」：「傑志係衞冕之師，陣中有好多外援，我哋希望穩中求勝，揭幕戰會以搶分為目標，過去咗嘅事唔會再諗。」