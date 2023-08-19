【官宣】史巴列堤成意大利新帥　或「白做」1年

文仙尼日前突然辭去意大利國家隊領隊後，該國足總迅速搵到名帥接任，宣布聘請協助拿玻里奪得上季意甲冠軍嘅史巴列堤擔任新主帥，呢位64歲「光頭名帥」為咗執掌國家隊，甚至不惜賠償300萬歐元(約2,560萬港元)畀拿玻里，買回「自由身」。

據悉史巴列堤同意大利足總簽約3年，將於9月1日正式上任，目標直指2024年歐國盃及2026年世界盃冠軍，佢年薪為300萬歐元，另外每年有100萬歐元獎金。

不過，史巴列堤同意擔任意大利領隊後，可能面臨前度球會拿玻里提出法律訴訟，因為佢雖然已經離開拿玻里帥位，但其實同會方仲有1年合約在身，如果要執教其他球隊，就需要以300萬歐元買斷自己份舊合約，意味等於冇咗1年人工。

不過，史巴列堤今次為國家工作，預料意大利足總將會同拿玻里展開磋商，希望呢支意甲勁旅「網開一面」。

史巴列堤曾經執教森多利亞、烏甸尼斯、羅馬、辛尼特、國際米蘭、拿玻里等球隊，其中協助羅馬捧過2次意大利盃冠軍，亦率領辛尼特贏過2次俄超冠軍，最威水係幫拿玻里相隔33年再嘗意甲冠軍滋味。

此外，史巴列堤崇尚進攻足球，預料可以為意大利帶來一番新景象，意軍將於9月出戰2場歐國盃外圍賽對北馬其頓、烏克蘭。