英超首個Goal潮　熱刺曼聯搶分大火併

英超第2輪爆發Big7重頭戲，熱刺主場迎戰曼聯！熱刺首輪2比2逼和賓福特，踢法大開大合，至於「紅魔鬼」曼聯雖能1比0小勝狼隊，但利辛度馬天尼斯受傷留下隱患，加上雙方近6次交手，5次開總入球3球或以上，中位數2.5球入球大要得過。（Now 621及611周日凌晨零時30分直播）

熱刺在英超開咧前落實出售隊長哈利卡尼，突然失去呢位進攻靈魂，全隊都未消化，首仗作客賓福特所見，熱刺雖在早段先開紀錄，但接任隊長嘅孫興民回防愈幫愈忙連累輸12碼，好快就因後防失守被反超前。

幸好其後艾馬臣艾巴里斯杜及時扳平，總算避過輸波厄運。今仗迎戰勁敵曼聯，新任主帥普斯迪高路預計會藉主場之利加強進攻，爭取打開勝利之門振軍心。

曼聯首仗表現並唔突出，臨完場前門將奧拿拿出迎打手槌撞到對手，逃過12碼判罰，贏波有幸運成分，但最重要係全取3分，有助眾將加強信心，客場勢必力爭連捷；拉舒福特、美臣蒙特、般奴費南迪斯經過上仗磨合，預期會有更佳發揮，不過利辛度馬天尼斯受傷，單靠奧拿拿恐怕難以抵擋熱刺強攻，相信今仗入波唔會少。