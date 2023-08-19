港超聯　花生價格飆升！晉峰火併均業北區

港超聯周六（19日）尾場於青衣運動場上演「話題之戰」，由晉峰主場迎戰新升班球隊均業北區。晉峰排出5後衞陣式，由曾仲楠、金相佑、許澤崴、文智星 及鄭璟昊鎮守後防，袁世傑、何思哲負責在前線攻堅。北區今仗派出4名「倒戈」球員正選上陣，包括門將林駿杰、葉卓文、林樂勤及劉君正，羅港威、馬圖斯及肯迪則組成前線三叉戟。

晉峰正選：

1 龐焯熙 GK

8 邵昀俊

9袁世傑

13許澤崴

14曾仲楠

17何思哲

19林樂賢

20鄭璟昊 [C]

29呂卓芹

77金相佑

99文智星

均業北區正選：

1 林駿杰 GK

2 張俊軒

3 柏度

4 韋法頓

6 葉卓文

7 馬圖斯

9 羅港威

11 肯迪

14 何振廷 [C]

22 劉君正

27 林樂勤

晉峰後備：

42 陳嘉昊

86 麥梓軒

4 李呈

5 楊憲樂

7 黃政德

10 凱基

11 紀思昊

22 岡川晏登

24 林浩軒

37 徐竟柔

72 翁嘉禧

88 歐陽浩銘

均業北區後備：

16 張桂華

19 湯振雄

8 泰路圖

10 羅曉聰

13 朱偉鈞

17 周家樂

21 蘇啟浚

33 蕭世充

47 王力威

73 黃偉國

77 何浚皓

94 韋健豪

新一季港超聯周六（19日）展開角逐，尾場於青衣運動場上演「話題之戰」，由晉峰主場迎戰新升班球隊均業北區。北區陣中不少新兵由晉峰檔，首場即要「倒戈」舊東家，為賽事增添不少「花生」元素，球迷切勿錯過！（on.cc東網周六晚上6時30分按次收費直播）

陣中不少主力在今夏轉投北區，首仗便要交鋒，晉峰總教練何信賢笑言有點巧合，希望藉此製造話題，吸引更多球迷入場。北區屬於新升班球隊，但「何Sir」卻認為對手實力不容忽視，提醒隊員要小心應戰：「我好欣賞佢哋嘅人腳，『細榮』帶領下有力喺超聯立足，甚至爭取更高名次。我哋新球員都多，希望適應到超聯節奏，放開懷抱踢場好波，最緊要唔好以往咁成日失大意波。」值得一提，除曾俊軒正參與「烏蘭巴托東亞青年運動會」缺陣，尼日利亞中場伊高度亦未克候命。

今季擔任隊長的前鋒何思哲表示其狀態不俗，盼肩負更大責任，協助球隊取得佳績：「友賽都有入波，只係體能未達到教練要求，除咗進攻，今年仲要跟『阿井』（鄭璟昊）學嘢，喺球場內外幫手維持球員關係。陣容咁大變動，好希望贏波令球季有個好開始。」是役將與不少舊隊友交鋒，「阿哲」透露私底下大家仍有聯絡，彼此在場上都會全力而赴。

均業北區因外援簽證問題，季前未有出外集訓，僅在港與港超球隊踢了3至4場友賽。新帥梁志榮認為球隊表現一場比一場好，但仍有不少改善空間，強調首戰會以穩陣行先：「可能華人球員方面我哋好啲，但都要睇臨場發擇，唔想咁大膽去搶攻。尤其對手轉咗南韓教練，應該都會好着重體能，都會睇定啲先。」陣容方面，戴子軒因手部受傷不會上陣。

中場劉君正首次「倒戈」舊主，他坦言相當期待，會平常心面對：「又可以見到啲好熟嘅隊友同教練，都好掛住之前同佢哋一齊嘅時光。即使大家踢嘅球隊唔同，希望大家喺球圈一齊進步。」「君正」又透露自己因私人理由，直至本月初才歸隊，但狀態恢復進度良好，希望可幫球隊贏波。