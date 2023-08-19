何詩蓓破50自港績　相隔9年重返亞運只望做好自己

杭州亞運下月展開，香港游泳代表隊今日（19日）在維多利亞公園會見傳媒，兼參加香港公開錦標賽，寓賽於操。何詩蓓於50米自由泳游出24秒44，刷新個人保持的香港紀錄，為亞運注入強心針。

港隊派出19男18女出戰亞運，除了身處海外的，大部分都有現身維園。上月奪得世錦銀牌的何詩蓓（Siobhan）於50米自由泳登場，初賽游出25秒17，決賽推快至24秒44，刷新個人保持的港績（24秒56），時間快過奧運A標0.26秒，輕鬆掄元。

Siobhan在仁川亞運奪得三面接力銅牌，因傷缺席雅加達亞運，相隔9年回到亞運舞台：「我不太記得2014年亞運，太久遠。我長大了，去過很多大賽，希望不會像當年那麼緊張。」Siobhan將在杭州亞運角逐四個個人項目，包括主項100及200米自由泳、非主項50米自由泳及50米蛙泳，還要兼顧接力項目，強度極高：「這不容易，但我早有心理準備，做了很多有氧訓練，幫助自己習慣背靠背比賽。」

港隊未贏過亞運游泳金牌，Siobhan作為奧運和世錦銀牌得主，被視為最大希望。她用平常心面對：「我沒想太多獎牌或紀錄，只想做好自己。由日本（世錦賽）回來兩星期，暫時訓練狀態良好，只要繼續保持，就能造出最佳時間。」她希望成為年輕隊友的榜樣，又寄語他們吸取大賽經驗，了解自己實力。

港隊主教練陳劍虹期望突破往屆成績，首嘗金牌滋味：「何詩蓓有機會（金牌），但中國隊主場，有可能超水準發揮。何甄陶50自和張心悅200背與對手水平相近 ，如果臨場發揮好，也有機會爭牌。」港隊在上屆女子4x100米四式接力摘銀，陳劍虹直言衝金難度極高：「我們賽前一晚才會落實接力名單，因為Siobhan兼顧項目太多，只會出戰接力決賽。坦白說，中國隊具備奧運獎牌實力，我們基本上沒可能奪金，以獎牌為目標。」

港隊名單

男子組

陳鎡樵、卓銘浩、張榮恩、趙浩俊、方嘉羽、何承燁、何甄陶、關鵬、郭俊希、劉建希、劉平治、劉紹宇、林昭光、麥世霆、伍棹然、吳欣鍵、徐暐智、衛恆恩、黃培燊

女子組

歐鎧淳、陳健樂、常鈺涓、鄭莉梅、鄭渝、沈嘉穎、張心悅、何詩蓓、何南慧、簡綽桐、林凱喬、林柏彤、莫思騏、吳麗華、聶芷彥、譚凱琳、黃筠陶、楊凱晴