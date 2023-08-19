港超聯　揭幕戰梅開二度　祖連奴：要贏得更多！

港超聯球隊傑志周六（19日）在「中銀人壽香港超級聯賽」揭幕戰，以3比0輕取大埔，當中祖連奴今場首度為「藍鳥」於正式比賽上陣，即攻入兩球，他盼望幫助球隊奪得更多錦標。

祖連奴今夏由標準流浪轉投傑志，此前代表球隊到泰國出戰熱身賽已連番建功，結果周六轉戰聯賽繼續保持勇態，這位巴西射手表示與基爾頓和米基爾等同胞，效力同一支球隊，有助自己融入團隊：「球隊入面有唔少巴西球員，我哋好熟悉對方，做咩都齊上齊落，自然有能力踢好波比球迷睇。」

他續稱十分感恩來港約7年後，能夠投效傑志，希望與球隊渡過成功的一季：「加盟好似傑志咁嘅強隊，係我一直以嚟嘅目標，依家終於着起呢件波衫，我會繼續努力，幫傑志贏更多冠軍。」

至於尼日利亞中場奧拿斯，自己發揮感滿意，期望之後踢得更好。他又指日前有觀看理文在「亞冠盃」外圍賽，以5比1大勝峇里聯的賽事，形容對手實力出眾，但有信心「藍鳥」不比對方遜色：「佢哋上場贏咗4球，係個好好嘅對手，我哋之後都會不斷進步，相信表現唔會比理文差。」