港超聯　馬圖斯尾段入波　均業北區1比1逼和晉峰

港超聯周六（19日）尾場於青衣運動場上演「話題之戰」，由晉峰主場迎戰新升班球隊均業北區。「粉紅兵團」一度靠後備入替的凱基先開紀錄，但比賽尾段馬圖斯勁射助北區追平，最終雙方踢成1比1。

晉峰排出5後衞陣式，由曾仲楠、金相佑、許澤崴、文智星 及鄭璟昊鎮守後防，袁世傑、何思哲負責在前線攻堅。北區則由林駿杰把關，葉卓文、柏度扼守中路，羅港威、馬圖斯及林樂勤組成前線三叉戟。

作客的均業北區甫開賽先有埋門機會，馬圖斯接應隊友直線，起腳被龐焯熙接實。10分鐘輪到主隊晉峰攻勢，林樂賢罰球斬入禁區，何思哲頭槌未能考驗門將林駿杰。北區之後掌控形勢，31分鐘馬圖斯禁區頂拗腰快射，惟不中目標。9分鐘後劉君正放長傳，馬圖斯接應羅港威頭槌二傳，勁射被龐焯熙撲出。上半場尾段，晉峰後衞解圍不遠，林樂勤左腳順勢燙射又無功而還，半場兩隊踢成0比0。

易邊後晉峰換入凱基加強攻力，65分鐘差點有斬獲，鄭璟昊右路傳中，林駿杰手槌打出後，文智星窩利僅僅抽高。2分鐘後何思哲接應袁世傑橫傳，起腳被林駿杰撲出，但凱基門前補中得手，晉峰率先打破僵局。落後的北區隨即換入羅曉聰、王力威，比賽尾段馬圖斯禁區內勁射破網，最終北區以1比1逼和晉峰，雙方各得1分。

晉峰今場末段失球，痛失兩分，不過總教練何信賢形容球隊表現喜出望外：「好多球員以往都唔係正選，我賽前同佢哋講，要踢場好波比人睇，令球迷認同大家係有能力做主力，好開心佢哋做到。」「何Sir」又指球隊領先1球後，反而變得緊張，導致浪費體力，盼望下場有所改善。

至於均業北區主教練梁志榮，對全隊演出感到「收貨」，亦不會就失球怪責任何球員：「失波嗰吓好難話係防守問題，其實大家已盡力，唔可以賴喺個別球員身上。」