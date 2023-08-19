港超聯　東方鬥香港U23 新面孔孭飛

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（20日）另1場賽事，由東方坐鎮旺角大球場對香港U23。東方曾於季前熱身賽輕取香港U23，今場信心十足，力求在新球季旗開得勝；客隊本季陣容變化頗大，且看能否以活力彌補經驗不足，為球迷製造驚喜。（周日下午4時開賽）

東方新季幾位新兵，在早前熱身賽期間均已亮相，其中余在言及丹尼爾等都有不俗表現，主教練盧比度（Chino）對一眾新面孔感滿意，惟重返球隊的前鋒洛迪古斯季前不幸受重傷，Chino承認東方人腳儲備並不充裕：「我哋仲有唔少年輕球員要為代表隊比賽，希望能夠好好運用其他球員，今場肯定會派出個別新兵應戰。」首戰面對香港U23，Chino預計會遇上對手的頑強抵抗：「對手球員非常落力，所以比賽肯定唔易踢，我哋想贏波只能夠傾盡全力。」

杜國樑（Alex）本季轉投香港U23，即被委任為副隊長，他坦言球隊是役肯定不被外界看好，希望能承擔更多責任，協助隊內其他年輕球員有更好發揮：「始終隊入面好多球員都好細個，所以自己要成熟啲，幫多啲隊友，實踐『司徒Sir』（主教練司徒文俊）嘅部署，睇吓可唔可以有分落袋。」球隊此前曾在友賽不敵對手，被問到會否擔心今場防線面臨考驗，Alex指球隊經過內地集訓後有所進步，盼望能收窄差距。