曼聯遭遇連環不幸事件　慘吞熱刺2蛋

周日(20日)凌晨英超大戰，曼聯黑氣纏身，遭遇連環不幸事件，分別有證球漏判12碼，翼鋒安東尼馬菲奧斯射門中柱，加上中堅利辛度馬天尼斯擺烏龍，結果作客0比2不敵熱刺，仲要被英國「名嘴」皮爾斯摩根嘲諷，指冇C朗嘅紅魔鬼，冇能力再創造奇迹贏熱刺。

雙方今場一開波就鬥攻，曼聯球員頻頻起腳，包括拉舒福特窄角度射門，被熱刺門將古里莫維卡里奧擋出。

踢到26分鐘出現爭議性一幕，曼聯翼鋒阿歷真度加拿祖勁射，省中禁區內熱刺中堅基斯甸羅美路手部，球證睇完VAR後，認為唔屬於犯手球，拒絕判罰12碼。熱刺避過一劫之後，亦有柏度樸路、沙亞分別射中橫楣同門柱彈出。

換邊後僅4分鐘，熱刺打開紀錄，沙亞把握門前混亂射入，轉個頭曼聯獲得1次扳平黃金機會，安東尼馬菲奧斯禁區內起腳，卻射中柱唔入，卡斯米路頭槌亦被門將古里莫維卡里奧救到。

戰至83分鐘，熱刺後衞賓戴維斯近門起腳，省中利辛度馬天尼斯改變方向入網，導致呢位阿根廷國腳擺烏龍，注定曼聯無法收復失地。熱刺首輪英超打和賓福特2比2後，今仗終於打開勝利之門。

賽後英國「名嘴」皮爾斯摩根趁機「抽水」話：「曼聯上次被熱刺攻入2球，有1位球員上演帽子戲法，憑一己之力擊敗佢哋，但呢位球員被認為係球隊嘅不利因素，最終離開，坦哈格依家冇得再責怪別人。」

皮爾斯摩根所指係上年3月英超，C朗入3球協助曼聯以3比2擊敗熱刺，呢位葡萄牙巨星因為接受皮爾斯摩根專訪時，數臭曼聯，最終離隊。不過要留意該仗曼聯主場，睇番紅魔鬼近10次英超作客倫敦，只有1勝3和6負，今場失分好正路。