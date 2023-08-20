夏蘭特又啞火　艾華利斯拯救曼城

周日(20日)凌晨另一場英超重頭戲，「四冠王」曼城主場以1比0擊敗紐卡素，聯賽2戰2勝，但係首席射手艾寧夏蘭特繼上仗歐超盃之後，再次食白果，腳風非常唔順，幸好有祖利安艾華利斯入波救駕，先至可以全取3分。最佳拍檔奇雲迪布尼養傷之下，對於夏蘭特嘅影響開始浮現。

剛於日前捧歐超盃嘅曼城今仗佔上風，開波初段有中堅文路爾艾簡治勁射高出，踢到31分鐘，「藍月亮」打開紀錄，菲爾科頓右路橫傳，祖利安艾華利斯接應後起腳射入。上半場尾段，曼城又有入波黃金機會，艾寧夏蘭特射門，但貼柱出界，呢位挪威國腳下半場仲有2次入波良機，但起腳都被紐卡素門將尼克普比救出，幸好無礙曼城全取3分。

曼城今場可以贏波，除咗祖利安艾華利斯入波之外，中場菲爾科頓亦有重大貢獻，佢有1次助攻、7次關鍵傳球，9次同對手對抗有7次勝出，並當選為今場最佳球員，奇雲迪布尼缺陣之下，菲爾科頓成為曼城中場核心。

賽後菲爾科頓將同祖利安艾華利斯比賽合照放上社交網，話返到主場感覺真係好，睇嚟佢同呢位阿根廷前鋒比較合拍，艾寧夏蘭特突然變咗「孤兒仔」。