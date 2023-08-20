比寜咸2射1傳　追平C朗神級紀錄

周日(20日)凌晨西甲，皇家馬德里作客以3比1反勝艾美利亞，開季2戰2勝，今夏以超過1億歐元(約8.6億港元)由多蒙特加盟皇馬嘅中場祖迪比寜咸，踢出球王級水準，頭頂腳踢入2球，並有1次助攻，成為自2009年C朗之後，第一位登陸西甲首2場都入波嘅皇馬球員。

開賽僅3分鐘，艾美利亞透過1次反擊，迅速打開紀錄，但皇馬始終整體質素遠高於對手，19分鐘就由祖迪比寜咸近門射入扳平，換邊之後，呢位20歲英格蘭國腳接應卻奧斯長傳，頂入協助「銀河艦隊」反超前。祖迪比寜咸入2球之後，亦不忘為隊友創造機會，傳畀雲尼斯奧斯祖利亞射成3比1。

主角祖迪比寜咸繼首場西甲對畢爾包入波之後，今仗再梅開二度，成為近65年以來，第3位喺登陸西甲首2場入到3球或以上嘅非前鋒球員，亦係繼C朗之後，近14年第一位首2場踢西甲都有入波嘅皇馬球員。

賽後祖迪比寜咸話：「好開心可以入波，最重要係踢場好波，作出貢獻，我同隊友非常合拍，但仲需要繼續努力，我從未諗過輸波，就算今場先落後，我哋表現都好淡定，就知道一定會反勝。」另一位入波功臣雲尼斯奧斯祖利亞亦有出色表現，佢為皇馬上陣227場，已累積入60球。