「一拖三」征亞運勉勵師弟妹　馬君正：勿忘初心

推遲了1年的杭州亞運下月開鑼，一向是獎牌保證的香港滑浪風帆隊，除了「大頭妹」馬君正，其餘3人均屬「新丁」。面對人生第二次亞運，她動搖過、掙扎過，用自身經歷勉勵師弟妹走出「自己的路」。 ■圖：林卓臻、文：許思彤 ＊片段由港協暨奧委會提供

9月杭州亞運，滑浪風帆增設iQFOil帆板賽事，港隊派出鄭清然和馬君正爭逐，傳統RS:X帆板則由歐令揚和魏瑋恩角逐。4人中只有馬君正具亞運經驗，她曾於雅加達亞運夥拍何允輝，奪得RS:One混合隊際銀牌。再次揚帆亞運，「大頭妹」換了板種，心境也有所不同。

換板種心境截然不同

iQFOil與RS:X最大分別，是帆板底部設有水翼，可升離水面減低阻力，速度快近一倍。為更好操控帆板，馬君正特意增重10公斤：「我條件不特別好，一餐吃3碗飯，一星期重訓4天，體重還是起起伏伏。」玩風帆徘徊大海與陸地之間，經常日曬雨淋，還得賭上性命（馬君正於2016年受颱風『梅姬』影響，被帆布打中臉部，縫了17針），卻不保證收成。她直言不只一次動搖過信念，但總會浮現爸爸一席話：「放棄很容易，一隻腳行出這個門口就做到，留下來，才是最困難。」

馬君正去年參加PWA世界職業巡迴賽，見盡各國帆手「用生命追夢」，令她重拾信念：「他們沒有政府資助，要自己支付機票及食宿、找器材贊助。香港運動員很幸福，更應該學懂珍惜。」旅程中有一段小插曲，馬君正首場職業賽，也是法國傳奇Antoine Albeau的退役戰，他曾贏下25次世界冠軍：「記得小時候，他來港示範，我們拍過照，沒想到10年後有機會同場。」

馬君正提到偶像一臉崇拜，不說不知道，原來她還有一顆「Hip Hop魂」，最喜歡Hip Hop廠牌摩四青年歌曲《選擇》的一句歌詞：「人哋行嘅路我唔會選擇去跟隊，人生係得一次咁咪自己去爭取。」作為香港首位職業女帆手，她選擇了沒人走過的路：「長洲有珊珊（李麗珊），香港首個奧運冠軍。我沒她那麼厲害，但自己背着器材，安排行程，只想告訴師弟妹，哪怕條件不及別人，只要肯努力，就能拉近與世界的距離。」

有信心再踏亞運頒獎台

進軍世界前，馬君正對再上亞運頒獎台充滿信心：「舊板種沿用多年，早已知道成功公式，新板種處於發展階段，只要你早點拿捏到一些東西，就有勝算。」她感恩自己現在所擁有，「十年磨一劍！盡力做好自己每個訓練，對今屆亞運都挺有信心。」「大頭妹」又寄語首次參加亞運的隊友，不要忘記初心：「記住自己為甚麼開始，為甚麼不怕曬，犧牲閒暇、社交和學業，堅持訓練這麼多年。無論成績好壞，都要帶着運動員堅毅的精神，繼續面對人生風浪。」