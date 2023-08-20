女子世盃英西終極之戰　免費台直播

女子世界盃決賽上演「全歐組合」，西班牙女足大戰英格蘭女足，兩軍實力旗鼓相當，但論近年大賽成績，以至今屆發揮水平，「三獅女」較為佔優，由分組賽至4強，6場法定時間獲得5勝1和。反觀，「鬥牛妹」踢法有前冇後，防線不穩存在隱憂，英格蘭女足受讓平半，下盤值博。（Viu TV 96台周日晚6時直播）

西班牙女足過去兩屆女子世界盃分別於分組賽、16強出局，今屆第3度參賽，成功進身決賽，表現令人眼前一亮，呢班「鬥牛妹」崛起好大程度上受惠於兩支西甲豪門巴塞隆拿及皇馬近年大力發展女足，帶動國家隊實力大增。

西班牙女足亦繼承該國男足主攻踢法，今屆6場法定時間合共轟入16球，但崇尚進攻嘅同時，後防難免比較空虛，曾於分組賽以0比4大敗於日本女足腳下，踏入淘汰賽3場都有失波，其中8強戰至加時先至擊敗荷蘭，上仗4強亦要踢到89分鐘攻入奠勝球，以2比1險勝瑞典，能力開始見底。

另邊廂，英格蘭女足延續奪得上年女子歐國盃冠軍強勢，於今屆女子世界盃分組賽3戰3勝，進入淘汰賽後，除咗16強靠互射12碼淘汰尼日利亞，踢得比較艱辛之外，近兩仗擊敗哥倫比亞、澳洲，都冇受到太大挑戰，兩位前鋒阿歷西亞蘿素、蘿倫漢普連續兩場入波，腳風非常順，以西班牙嘅脆弱防線，恐怕難以抵擋得住呢兩位「三獅英雌」。

值得一提，今場決賽喺澳洲悉尼舉行，澳洲係英聯邦國家，英格蘭女足猶如佔有半個主場之利，成為球隊另一個爭勝優勢。

直播表

周日6:00pm 女子世盃 西班牙女足Vs英格蘭女足

Viu TV 96

周日7:00pm 法甲 里爾Vs南特

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周日8:30pm 荷甲 鹿特丹斯巴達Vs飛燕諾

無綫myTV Super

周日9:00pm 英超 阿士東維拉Vs愛華頓

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周日9:00pm 法甲 羅連安特Vs尼斯

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周日11:05pm 法甲 摩納哥Vs斯特拉斯堡

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周日11:30pm 英超 韋斯咸Vs車路士

Now 621

周一0:30am 意甲 羅馬Vs沙蘭力坦拿

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周一1:00am 西甲 基羅納Vs基達菲

Now 632

周一1:30am 西甲 巴塞隆拿Vs卡迪斯

Now 632

周一2:45am 意甲 萊切Vs拉素

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周一2:45am 意甲 烏甸尼斯Vs祖雲達斯

Now 638

周一3:30am 西甲 貝迪斯Vs馬德里體育會

Now 632