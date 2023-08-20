愛倫韋特：三獅勢剝牛角封后

今屆女子世盃決賽絕對是一個夢幻對決，事關西班牙女足及英格蘭女足將一同爭奪，其國家足球史上首個女子世盃冠軍寶座。

英格蘭曾於上年舉行的女子歐國盃8強階段中擊敗過西班牙，或許三獅兵團會擁有一定的心理優勢，不過，我敢肯定狂牛兵團將希望可以一報被淘汰之仇。

近4場比賽英格蘭皆排出了3-5-2陣式，其中在對澳洲一仗中，我認為她們的發揮及表現是最好的。一對翼衛邦朗絲及瑞秋戴莉於邊路位置極具危險性，應該可為西班牙一對閘位球員帶來麻煩。

由於雙方的足球風格都傾向控球在腳，我認為同是效力巴塞隆拿的姬拉華殊及邦瑪迪於中場的大鬥法，將會成為勝負關鍵。她們二人同樣是個人技術高超，能夠控制比賽節奏以及擁有絕佳的視野，能夠向隊友作出精準的傳送。

至於前線方面，蘿倫漢普及阿歷西亞蘿素的串連做得十分之好。她們既能夠取得入球，亦可以為隊友製造入球機會，無球走動時更加為對方後防構成問題，所以，我視她們將可產生巨大威脅。

儘管蘿倫占士今仗將坐完波監復出，但我認為，領隊域雯將會派出相同的正選11人，這位效力車路士的前鋒將會坐在後備席廂候命上陣殺敵，令球隊欲變陣時提供多一個選擇。

西班牙晉級路途相當崎嶇，但她們先後擊敗了踢法非常體力化的球隊荷蘭及瑞典，最終成功殺入決賽，盡顯王者本色。

狂牛兵團到目前為止一共攻入了17球，為今屆女子世盃入球最多的球隊。珍妮弗靴莫素及艾巴莉當杜皆各入3球，無疑是球隊最危險的人物，但我的最大疑問，反而是超新星柏拉露洛會否正選上陣？對上兩仗她後備入替都能有入球進帳並建奇功，故絕對有能力為英格蘭後防帶來麻煩。

不過，三獅兵團由一位非常偉大的領隊域雯領軍，加上球隊爭勝心十足，以及具有相當高的質素，因此，我認為她們今仗將可獲勝，成為今屆女子世盃冠軍！