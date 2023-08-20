港超聯　深水埗再搞嘉年華　高俊基：盼成為傳統

深水埗周日（20日）出戰新季首場港超聯賽事，坐鎮深水埗運動場面對冠忠南區，這支地區球隊賽前舉行嘉年華，總監高俊基指球隊定位連繫社區，希望可將嘉年華成為一個傳統，並承諾會繼續努力「做好公關」。

在康樂及文化事務署全面配合，加上各贊助商協助下，地區球隊深水埗今季賽前繼續舉辦主場嘉年華，除了在硬地足球場上演足球邀請賽，由深水埗、冠忠南區、中西區以及力圖足球學院正面交鋒外；同時又於附近硬地籃球場設有球迷換票專區、足球小遊戲、ATACAR產品展示、Save the children (HK)- 童踢同樂介紹等攤位。

深水埗總監高俊基接受訪問時，指球隊定位連繫社區，盼讓嘉年華成為一個傳統：「細有細搞，希望變成一個習慣，我哋會繼續做好公關，其他嘢再慢慢改囉，包括成績。今日起碼有百幾人，又有幾隊青年軍嚟踢友賽，等啲家長唔好覺得睇波好悶，帶埋小朋友踢完波再入場睇波，建立個文化。」

至於球迷「阿威」更即場加入球迷會，以及購買球隊打氣棒球服，他坦言自己在今季才轉撐深水埗：「第一次嚟到嘉年華同現場睇深水埗比賽，覺得佢哋雖然唔似其他隊咁有資源，但好有心搞波，幫助好多本地年輕球員，而我最欣賞就係顏卓彬。」