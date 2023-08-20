意甲開鑼　兩大神鋒隔空鬥法齊起孖

拿達路馬天尼斯(左)及域陀奧森漢(右)同樣射入2球。(Getty Images)

意甲周日(20日)凌晨開鑼，上季冠軍拿玻里作客以3比1擊敗費辛隆尼，上季以26球獲得聯賽神射手嘅域陀奧森漢保持勇態，個人梅開二度。至於上季射手榜第2位拿達路馬天尼斯亦不甘示弱，同樣入2球，協助國際米蘭主場以2比0輕取蒙沙，兩位神鋒新一季又有大激鬥。

拿玻里由新帥魯迪加西亞帶領之下，雖然開波7分鐘被判罰12碼落後，但勝在鋒線球員狀態大勇，憑保列坦奴入波扳平，域陀奧森漢上下半場各建一功，協助球隊反敗為勝，後衞迪羅倫素貢獻2次助攻，表現亦非常出色。

賽後域陀奧森漢話會全心全意為拿玻里效力，意味無意轉會，近期頻頻傳出有沙特阿拉伯球會希望簽入呢位24歲尼日利亞國腳，各大豪門依家應該可以死心。

另一支意甲爭標球隊國際米蘭，由拿達路馬天尼斯射入2球，贈蒙沙2蛋，呢位阿根廷國腳上季聯賽入21球，僅次於域陀奧森漢，今季有力再同對方爭奪神射手殊榮。值得一提，國米日前向博洛尼亞借用嘅前鋒阿拿奧杜域，今仗後備上陣，並貢獻1次助攻，足以抵消2位前鋒盧卡古、迪斯高離隊嘅影響。