港超聯　深水埗2.0挑戰冠忠南區

【東網按次收費直播】

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（20日）於深水埗運動場，爆發本季首場「地區打吡」，深水埗主場與冠忠南區交手。主隊派出6名新兵擔正，包括顏卓彬，柏羅邦和鄧嘉，波比聯同日前取得特區護照的尼高拉斯負責側擊；南區方面，川瀨浩太熱身時受傷，由古安奴擔正，與杜馬思扼守中路，佐佐木周和鞠盈智負責派牌，協助史提芬彭利拿及艾華攻堅，李小恆先列後備。（on.cc東網周日下午4時按次收費直播）

深水埗正選：

30 奧利斯 ［GK］

4 浦敏

5 陳靜謙

7 柏羅邦

10 小池晃廣

15 尼高拉斯

20 波比

24 顏卓彬［C］

41 梁星耀

77 張廣然

99 鄧嘉

冠忠南區正選：

25 伍瑋謙 ［GK］

5 古安奴

6 基斯

7 史提芬彭利拿

8 李嘉耀

11 佐佐木周 ［C］

12 杜馬思

16 翟廷峯

18 艾華

24 鞠盈智

28 陳傲軒

深水埗後備：

28 戴廷匡 ［GK］

31 李溢晉 ［GK］

2 楊學敏

3 劉家城

9 鄧子均

16 張志昊

19 鄧港桁

29 梁羿童

冠忠南區後備：

31 顏翱天 ［GK］

15 黎格爾

17 李小恆

19 趙聡悟

21 馬文政

22 陳潤潼

23 容昊

26 陳凱柏

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（20日）於深水埗運動場，爆發新季首次「地區打吡」，由深水埗地頭出擊鬥冠忠南區。季前大舉擴軍的深水埗，以新面貌示人能否一洗去季頹風，值得留意；至於上季首嘗捧盃滋味的南區，亦希望能在聯賽成績有所突破，強陣出擊絕不手軟。（on.cc東網周日下午4時按次收費直播）

去季聯賽排尾二的深水埗，新季由鄧冠研「坐正」掌帥同時，陣容變動頗大，加入多名本地球員及外援，「鄧Sir」預告首戰將會精銳盡出：「我哋都有成半隊唔同咗，磨合上可能都仲需要啲時間，但包括泰國外援在內等新面孔呢場都會上陣。」「鄧Sir」續指南希望深水埗能夠踢出自身風格：「深水埗以年輕球員為主，希望球員表現積極，主動去爭波去戰鬥。」較遲歸隊的挪威後衞拿亞仍有傷在身，其地標戰或需要再等等。

今季由傑志外借至深水埗的顏卓彬，新季被委以重任接過隊長臂章，他對新季征途倍感興奮，並呼籲球隊要向前看：「始終準備咗個幾月，成隊波都要畀啲信心自己，上年嘅成績就抹咗佢，今季重新嚟過，希望球隊團結為球迷送上一場又一場勝仗。」

冠忠南區本季轉由楊正光擔任主教練，此前曾揚言會採取更主動的踢法爭取勝利，他表示球員經季前集訓後，已經逐漸適應新戰術，不過「光Sir」認為深水埗運動場面積較小，戰術上會有針對性調整：「球場比較窄，草地質素又未必好好，所以我哋要踢得聰明啲，進攻之餘都要小心對手反擊，希望球員可以踢出好表現，提升信心。」值得一提，羅拔奧度因傷預計1個月後才能復出。

外界普遍認為南區實力高於深水埗，不過中場佐佐木周強調「任何比賽都唔易踢」，他說：「我對深水埗嘅整體實力唔算好了解，加上呢場係球季第1場波，一定會遇到好多困難，不過今季球隊改變打法，會用多啲波，只要大家齊心合力，絕對可以令對手感受到壓力。」