港超聯　連番神救　伍瑋謙：有個好開始

冠忠南區周日（20日）出戰新季首場港超聯賽事，於深水埗運動場作客深水埗，球隊最終以4比1擊敗對手，門將伍瑋謙（Ivan）賽後更獲選為「Man Of The Match」（MOM），他坦言滿意自己今仗表現，特別是上半場成功撲出鄧嘉頭的頭槌，希望今季可藉此取得好開始，目標在聯賽挑戰傑志、理文的位置。

南區今仗雖然全取3分，但過程並不輕鬆，全靠門將伍瑋謙連番左飛右撲，最終才不致多失，賽後Ivan接受訪問時，承認球季第一仗永遠不易踢，但對自己的表現感到滿意：「無諗過第一場波就咁忙，但都叫有個好開始，希望順住個勢，逐場踢好。最難忘都係上半場撲出鄧嘉頭槌個吓，個球高波出唔到，唯有封番個位，咁啱佢頂落我到，自己又有反應撲，依球算係幾靚。」對於後衞川瀨浩太開賽前突然受傷，Ivan則表示當時未有太過擔心，因為取代他擔正的另一中堅古安奴，同樣具備一定質素，大家在季前友賽亦夾慣夾熟。

南區今季由楊正光接手，踢法更加主動，同時又強調「用波」，Ivan坦言仍需要時間適應：「今季多咗由後場組織，自己都要參與埋，對自己係一個新轉變，現今龍門好講求腳法，今場波算係做得唔錯，逐步逐步嚟。」他續指今季目標希望帶領球隊，在聯賽挑戰前兩位，與傑志、理文有力競爭，以及順利衞冕「菁英盃」，至於個人目標則「唔諗住」，逐場踢好便可以。