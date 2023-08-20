英格蘭冠軍夢碎　西班牙首奪女子世盃

女子世盃決賽，西班牙女足對英格蘭女足，兩隊歷史上同樣從未奪冠，結果西班牙女足技高一籌，以1比0獲勝，首奪女子世盃冠軍，英格蘭女足功虧一簣。

英格蘭女足初段攻勢較到肉，15分鐘蘿倫漢普勁射中楣彈出，西班牙女足其後組織攻勢，先有艾巴莉當杜近射被封出，另一次組織攻勢終於有收穫，卡丹堤送助攻，卡蒙娜左路接應入禁區射死角入網，協助西班牙女足1比0領先半場。

下半場英格蘭女足換入蘿倫占士搏殺，不過幾乎輸多粒，卡丹堤推順射死角，好在門將美莎洛迪古絲撲出，但係之後姬拉華殊禁區內犯手球，翻睇VAR後畀12碼，珍妮弗靴莫素操刀宴客，英格蘭女足逃過一劫。

蘿倫占士76分鐘左路勁射，但被西班牙女足門將卡達歌爾拍出，最終英格蘭女足未能平反敗局，西班牙女足贏1比0奪冠。繼德國之後，西班牙成為贏得男子及女子世盃嘅球隊。

今屆女子世盃圓滿結束，國際足協會長恩法天奴在世界女足大會上表示，今屆女子世盃是史上最成功一屆，現場觀戰球迷高達200萬人次，電視收睇直播觀眾達到20億人次，總收入5.7億美元(約44.4億港元)，整項賽事收支平衡。