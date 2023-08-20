費度：俄亥俄打吡　和氣終場

經過北美聯盃的休賽期後，美職正式再度展開，東岸榜首球隊FC辛辛那提將會作客挑戰同州死敵哥倫布機員，我相信今場賽事戰情將會相當緊湊。

盧斯安奴阿高斯達今季進攻火力全開，暫以12個入球排在射手榜前列位置，但這位阿根廷進攻中場同時亦為隊友製造不少入球機會，我感到前鋒班頓華斯基斯應該要取得更多入球才可。

FC辛辛那提經過23場聯賽後，取得15勝6和只輸2場的好成績，我認為他們能夠排在榜首位置的最主要原因，就是球隊防守表現出色。事實上，在整個美職亦只有拿舒維爾的失球是少過FC辛辛那提。

前車路士中堅美亞斯加及由狼隊借用的莫斯基拉，成功令FC辛辛那提的防守保持表現穩固，門將施倫坦奴的出色表現也令我留下深刻印象。

然而，他們將要硬撼入球易如反掌兼且排在東岸排第6位的哥倫布機員。今季到目前為止沒有球隊比哥倫布機員攻入更多入球，所以我認為今場打吡大戰將會相當緊張刺激。

哥倫布機員首席射手薩拿利恩轉戰沙特阿拉伯，將會為球隊帶來影響，但他們成功從費倫巴治簽入前美職神射手迪亞高羅斯，作為強勁的替補人選。

基斯甸拉美利斯於前兩仗的美墨聯賽盃都有入球進帳，成為球隊一大入球威脅，而古曹靴南迪斯及阿歷山大馬坦等球員亦需要在薩拿利恩離隊後分擔入球重任。

我認為今場俄亥俄州打吡雙方勢均力敵，但我相信哥倫布機員在得到主隊球迷支持下，可以跟榜首球隊FC辛辛那提打成平手，各得1分。