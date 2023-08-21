卡些度首演送12碼　車路士輸波開季2場不勝

今夏繼續瘋狂買人嘅車路士，周一(21日)凌晨英超作客1比3輸畀韋斯咸，新球季開咧2場不勝只得1分。由2位「1億鎊先生」組成嘅最貴中場今仗連環自爆，安素費南迪斯射失關鍵12碼，摩西斯卡些度首演更送對手一個12碼，成為「藍戰士」輸波兩大罪人。

車路士開咧戰1比1打和利物浦，今場除受傷嘅列斯占士之外原陣出戰，不過7分鐘就頂唔住韋斯咸角球攻勢，被阿古特頭槌頂入；車路士29分鐘還以顏色，卓克禾美卡左路突破射遠柱追成1比1。完場半場車路士再博到12碼，但安素費南迪斯主射被捉路撲出，埋下輸波伏線。

換邊後車路士繼續搶攻，但攻不銳守不穩，米查利安東尼奧53分鐘硬爆車仔防線後轟入。車路士隨後換入「英超史上最貴球員」摩西斯卡些度，韋斯咸67分鐘再有阿古特2黃1紅被逐，正當踢多個嘅車仔發動狂攻，摩西斯卡些度竟喺禁區內魯莽犯規輸12碼，韋斯咸由盧卡斯柏基達射入贏3比1完場。

上任後首嘗敗仗嘅領隊普捷天奴賽後表示：「球隊表現、作戰態度都好好，當然我關心成績問題，但我寧願咁樣開局，都唔想踢得差嚟贏波，因為依家嘅表現係球隊未來發展嘅基礎，只要維持呢種質素，入球同勝仗係遲早問題。」