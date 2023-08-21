亞冠盃　帶必勝米餅探班　中村祐人：今場波別具意義

【記者林卓臻日本直擊】備戰對「亞冠盃」附加賽對浦和紅鑽一戰的港超聯球隊理文，周日（20日）已完成大軍抵達日本後的首課操練，當日晚上更有前理文日裔中場中村祐人（Yuto），來到球隊下榻的酒店探班。季前宣布掛靴的Yuto，形容理文與浦和紅鑽都是對他非常重要的球會，認為今場比賽別具意義，並表示不會因錯過今場賽事，而對退役的決定感到後悔。

「黃黑軍團」今次作客來到日本，已回到日本生活的Yuto也不忘一盡地主之誼，到球隊下榻酒店探班，見到一班昔日戰友，Yuto主動上前寒暄，並送上印有「必勝」兩字的米餅等手信為球隊打氣，理文也為Yuto準備了印有「亞冠盃」臂章的全新主場球衣作回禮。Yuto接受訪問時，表示非常掛念理文的每一位職球員，「尤其我嘅好朋友Tachi（立花稜也）。」

早年曾效力浦和紅鑽青年軍的中村祐人，15年職業生涯的最後一站正是理文，Yuto表示非常期待今場對決，認為浦和紅鑽會是理文創會至今遇到的最強對手：「好開心見到理文有機會作客浦和紅鑽，呢場波對理文肯定好困難，紅鑽已經攞過3次『亞冠盃』冠軍，今季表現都好好，理文將會見識到亞洲盟主嘅實力，但希望一班職球員同球迷，都要好好享受今場嘅比賽氣氛。」他形容理文及浦和紅鑽是兩間對他有特別意義的球會，因此很難決定今場賽事要支持哪一方。

Yuto今年6月宣布掛靴，無緣參與今場大戰，被問及有否後悔太早作出退役的決定，Yuto打趣般說：「如果畀我估到理文晉級，可能會遲啲掛靴都未定，但我冇後悔，仲好享受依家嘅生活。」已經入籍成為香港人的Yuto，透露現時會義務為大學校隊擔任教練，並透露下周將回港辦理在日工作簽證，日後希望向教練生涯發展。