祖高域激戰4粒鐘挫「一哥」刷新幾項紀錄

塞爾維亞球王祖高域周日贏得生涯其中一場最難忘的錦標，他與世界「一哥」艾卡華斯在辛辛那提網賽男單決賽激戰了接近4小時，成功拯救了對方的賽點，最終奪得生涯第39個大師賽冠軍，繼續擴大自己保持的大師賽奪冠紀錄。

這兩位當今網壇世界第一及第二球手，自溫網決賽後再次碰頭，36歲的祖高域先失首盤，而第二盤在落後5比6時，成功拯球了賽點將比數拖至6比6，要打「刁時局」扳成平手，最終祖高域以5比7、7比6(9比7)、7比6(7比4)力壓艾卡華斯，為溫網一役落敗成功復仇，更成為這個比賽的最年長冠軍；而他們今仗耗時了3小時49分鐘，成為了ATP自1990年後爭戰歷時最長的3盤制決賽。

贏得奠定勝一分之後，祖高域也即「大字形」躺在地上，為終於完成了這場馬拉松決賽舒一口氣，並撕爆球衣:「坦白講，實在太瘋狂，我真是無言，太接近了，這是我生涯中一場非常接近的比賽，這個水平、這位對手，實在令人難以置信。」

「一哥」艾卡華斯今仗表現也相當出色，保持了所有的發球局，只可惜輸在刁時局，目前他雖然仍保持着「一哥」位置，但僅20分領先祖高域，而這位西班牙小天王即將要面對美網的衞冕，要守住2000個排名積分絕對不容易。他在辛辛那提頒獎禮時坦言:「能夠與你（祖高域）比拼，實在太奇妙，很開心可以與你在場上分享，並學習了很多。今仗真是很接近，但我學到了很多，並恭祝你與你的團隊。」