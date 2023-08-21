【意甲】AC米蘭登場嗒得「洛」私房菜

意甲開咧首周壓軸戰，博洛尼亞主場火併AC米蘭。博洛尼亞積弱多年，加上射手阿拿奧杜域離隊外借到國際米蘭，實力進一步下降。A米今夏簽入多位實用球員，矢志重奪聯賽冠軍，鬥心有保證，加上兩隊近9次交鋒，A米獲7勝2和，明顯食住對手，客勝值得追捧。（Now 638周二凌晨2時45分直播）

博洛尼亞近年喺聯賽榜中下游浮沉，未能吸引球星加盟之餘，早前更將鋒線主力阿拿奧杜域外借去國米。呢位奧地利國腳近兩季意甲分別為「博洛」射入14球及10球，屬球隊最重要進攻本錢，冇埋佢恐怕更難威脅A米防線。

另一邊廂，A米雖有兩大主力辛度東拿利及巴謙戴亞斯離隊，但同時簽入基斯甸普列錫、羅夫度斯卓克及卓禾斯等新兵，實力有增無減。「紅黑兵團」上季衞冕失敗，今季捲土重來鬥志十足，加上爭標勁敵拿玻里同國米首輪都贏波，更加唔衰得，面對「私房菜」博洛尼亞等開餐。

周二 0:30am 意甲 拖連奴 對 卡利亞里

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周二 1:00am 西甲 艾拉維斯 對 西維爾

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周二 2:45am 意甲 博洛尼亞 對 AC米蘭

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周二 2:45am 法乙 阿些斯奧 對 波爾多

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周二 3:00am 英超 水晶宮 對 阿仙奴

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周二 3:30am 西甲 CF格蘭納達 對 華歷簡奴

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