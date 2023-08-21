傷完又傷！英國全能天后5年後再奪世界冠軍

英國7項全能天后莊臣湯遜周日在布達佩斯舉行的世界田徑錦標賽，贏得她個人第二個世界冠軍，曾經因傷患險些終結了運動生涯的她坦言猶如發夢。

莊臣湯遜在800米決賽越過勁敵22歲的美國新星賀爾(Anna Hall)率先衝線後，在總成績上取得6740分，僅以20分擊敗賀爾奪冠，繼2019年後再次在世錦賽上登頂，這位30歲名將自2019年奪標後，經歷了多次心碎，東京奧運前8個月遇上跟腱斷裂，在奧運的200米跑又遇上小腿撕裂，當場倒地，即使當時工作人員推著輪椅過來，她立即拒絕，並靠着自己的力量站起來再一拐一拐地走過終點，令人動容；而去年在世錦賽則失望地以第8名完成，很多人都以為她會離開賽場。

「我實在無法用字句形容，連我自己也難以相信，就想發夢一般；然而去年世錦賽有一個恐怖經歷，我沒有機會取得金牌，但這是我們所爭取的，而今天在800米跑我沒有太緊張，只是保持節奏。能夠再贏一直都是我的夢想！」莊臣湯遜衝線後相當興奮，隊友們也擁到終點向她祝賀，領獎後各得獎及參賽者也手拖手慶祝，場面溫馨。

至於男子百米飛人都是同日誕生，美國的尼拿斯跑出今年最快時間，以9秒83奪得男子100米跑金牌，英國的曉治則為國家贏得首面百米跑獎牌，獲得季席；然而奧運金牌得主美國的積及斯表現則令人意外，竟然沒有跑入決賽。

兩屆世錦賽一萬米冠軍及東京奧運5000米金牌得主的烏干達名將卓迪基，在男子一萬米繼續稱霸，以27分51秒42的個人賽季最好成績獲勝，並實現了「三連冠」的紀錄。