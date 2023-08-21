祖高爾：兵工廠「大」開「宮」

我對水晶宮及阿仙奴在英超首輪比賽的表現，留下非常深刻印象。我親身在酋長球場見證了阿仙奴出色的發揮，在相當熾熱的球場氣氛下，阿仙奴踢得水銀瀉地，每個球員在阿迪達打造的戰術體系下，清晰地知道自己的工作。

新簽下的球員迪格蘭賴斯及祖利安添巴已經無鏠融入球隊，遺憾的是添巴重傷需要缺陣一段長時間，但與此同時，隊中的前輩級年青球員卻贏得了大家的讚賞。

現時歐洲球壇，究竟有沒有其他年輕球員像布卡約沙卡般出色？他在比賽中展現出的各種特質，反映他處於頂尖水平，尤其在右路推大位用其純熟的招牌左腳射門，令我想起當年初來車路士報到的洛賓。他的踢法相當直接，往往令對方的左閘球員不知所措，無論傳中抑或射門都能轉化成威脅。我很喜歡布卡約沙卡，期待他在今場比賽再有斬獲。

除了布卡約沙卡獲得應有的讚賞外，場上另一邊的翼鋒的演出也是有過之而無不及。加比爾馬天尼利予人感覺好像已效力了阿仙奴很久，但其實，這位只有22歲兼還未為阿仙奴於聯賽上陣超過100場的球員擁有驚人的速度，而且往往能處理好最後一腳。毫無疑問，他們倆二人是全英超最有威脅的翼鋒組合，今季沒有太多球隊能夠阻止他們，包括今仗對手水晶宮也不例外。

我預期水晶宮會負隅頑抗，全力爭取勝利，但可惜的是，難以阻擋阿仙奴。在首場聯賽作客對升班馬並不容易，尤其在今夏有韋費特沙夏離隊，加上米高奧列斯尚在養傷，但他們也能以1比0擊敗錫菲聯。

我喜歡鶴臣為水晶宮帶來的平衡，隊中擁有不少英超經驗豐富的球員，帶領一眾潛力新星如艾斯、米曹爾及古艾等持續進步。我預期這三名球員將會在今季繼續交出好表現，並吸引到英格蘭領隊修夫基把他們選入國家隊。

今季的陣容平衡性足以令水晶宮護級成功，但卻不足以令他們在對阿仙奴時，逃過輸波的厄運。阿仙奴狀態持續向上，作客水晶宮將可輕鬆大勝對方，並能攻入3至4球。