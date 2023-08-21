亞冠盃　理文強陣挑戰浦和紅鑽　顏樂楓：盡力去踢

【記者林卓臻日本直擊】首闖「亞冠盃」附加賽的港超聯球隊理文，周二（22日）作客日本埼玉2002體育場，與衞冕之師浦和紅鑽爭奪分組賽席位。「黃黑軍團」於外圍賽火力全開踢出爭氣波，信心大增，惟今場面對堪稱球會史上最強對手的紅鑽，調整踢法在所難免，且看理文能否再創奇蹟，在「亞冠盃」賽場更進一步。（周二晚上6時30分開賽）

理文上周於外圍賽大勝峇里聯，成功闖入附加賽。為準備與紅鑽的賽事，曾昭達等教練團成員提前到達當地，現場觀看對手上場聯賽賽事，「達Sir」形容球場氣氛熾熱，「相信球員到現場會更加震撼。」「達Sir」表示能夠帶隊作客紅鑽非常難得，形容是「一生人一次」的機會，他續指對手實力毋庸置疑：「紅鑽作為上屆冠軍絕非浪得虛名，比賽節奏同水平都喺我哋之上，希望理文盡力做好自己部署。」「達Sir」預計今場形勢與外圍賽會有極大差別，並指出開得好局對理文非常關鍵：「踢波最緊要係開段，希望球隊喺適應對手節奏嘅同時，盡力唔失波，如果畀對手快刀斬亂麻入幾球，我哋會非常困難。」

日本近日受熱浪侵襲，有份出席周一（21日）賽前記者會的中場顏樂楓，都承認當地天氣較為炎熱，但認為適應問題不大。「光頭」對埼玉2002體育場並不陌生，早年曾隨港隊青年軍到這座球場交流，重回故地的他形容心情特別：「相隔近廿年返到黎，係有少少開心，完全冇緊張。」他認為理文上場的出色表現，為球隊增添了信心，相信今場賽事壓力會在主隊一方：「防守始終係拆招，永遠都比破密集容易，先唔好期望咩結果，但我哋會抱住無論輸贏都盡力去踢嘅心態。」

上屆「亞冠盃」盟主浦和紅鑽，今屆由附加賽打起，去年年尾接過球隊帥印的波蘭籍主教練史高沙，在隊長酒井宏樹陪同下出席賽前記者會，強調今場賽事對紅鑽非常重要：「由開季至今我哋一直講緊呢場波，希望可以打入分組賽，呢場波會係球隊今季其中一場最緊要嘅比賽。」紅鑽近11次地頭出擊保持不敗，史高沙表示希望能夠延續主場魔力。曾外流德甲及法甲的酒井宏樹，就表示參與「亞冠盃」賽事是他加盟紅鑽的主要原因之一：「希望能夠做出球隊喺上屆嘅成績。」

理文預計陣容：

門將：28陳嘉豪

後衞：3徐宏傑 2列斯奧 14荷西安祖 4立花稜也

中場：7保利臣 16顏樂楓 6胡晉銘

前鋒：8艾華頓 9安尼亞 91基華尼頓