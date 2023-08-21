香港隊　亞運大軍開操　中超兵勢將缺席正賽

為備戰將於9月尾展開的杭州亞運會，香港23歲以下代表隊周一（21日）在將軍澳足球訓練中心（FTC），舉行首課操練，主教練莊恩安達臣表示中超不會在亞運期間暫停賽事，因此相信在中超效力的球員皆未能歸隊出戰亞運。

港隊早於7月尾已經公布亞運代表隊22人決選名單，而足總近日宣布李毅凱、顏卓彬、林樂勤和馬希偉，以候補球員身份加入大軍。不過開操當日，僅得15名球員現身，而簡嘉亨僅在場邊作簡單練習，東方，理文球員以及安永佳等外流兵則悉數缺席，陳晉一亦因有傷在身未能出席操練。

港隊在決選名單中以安永佳等3名外流兵為超齡球員，惟主教練莊恩安達臣透露由於中超不會在亞運期間暫停，因此勞烈斯等中超兵，勢將不能出戰亞運，但相信安永佳能順利歸隊：「本身我就預咗勞烈斯，安永佳等3個喺內地效力嘅球員一齊踢亞運，但得中甲會喺亞運嗰陣會停，中超就唔會停，所以球會應該唔會放人，我唔明點解中超喺亞運期間要繼續比賽。」

港隊在亞運被編入與敍利亞，阿富汗和烏茲別克同組，如今大有機會缺少幾名外流兵坐鎮，「安帥」坦言將會面臨頗大挑戰：「呢3支球隊戰力都好唔錯，不過我仲要啲時間去了解佢哋有幾勁，開波前一定會做好準備。」

至於將最後1次以適齡球員身份，參與亞運的林衍廷，就視今屆賽事為「畢業禮」，盼望與謝家榮等1999年出生的隊友，踢出好表現：「細個嗰陣都有講過，大個之後一齊踢職業，甚至喺同一隊踢，希望今次有機會做到呢樣嘢，同埋今屆亞運係我最後1次踢U23嘅比賽，之後要全力衝擊『大港腳』位置。」