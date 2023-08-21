香港隊　首次與安帥合作　林樂勤：踢法清晰！

亞運大軍周一（21日）下午於將軍澳足球訓練中心（FTC）開操，4名候補球員亦有出席，當中效力均業北區的林樂勤（Jordan），更首次與主教練莊恩安達臣合作，收操後他表示對方風格鮮明，使球員很容易便能理解他對球隊的要求。

足總在7月尾公布亞運22人決選名單，作為適齡球員的林樂勤意外落選，他坦言當時的確感到失望，惟早前卻突然獲列為候補球員之一，有機會參與今次集訓，Jordan表示會把握機會證明自己：「上季喺球隊可能無一個固定位置，今次希望畀安達臣深入了解我，起碼知道我優、缺點，見到自己係一個進攻球員，暫時狀態都有7、8成。」

Jordan 對上一次代表港隊披甲，已經是2021年的「U23亞洲盃外圍賽」，他續指自己已接近兩年，未有參與香港隊訓練，今次會盡情享受：「近幾年試過受重傷，又因為紀律問題，有一段時間唔可以入港隊，呢段日子可以話係我嘅低潮，如果有幸可以打亞運，我一定會努力比心機踢，證明自己。」

今次亦屬於Jordan與主教練安達臣首次合作，他表示經過首日訓練後，形容對方戰術理念十分明確：「佢嘅踢法好清晰，講求逼搶同進取，好清楚佢想要咩。」