近年交手例必搶韁　阿仙奴發宮搶半Ｗ

今輪英超壓軸戰上演「倫敦打吡」，由水晶宮主場硬撼阿仙奴。水晶宮回歸保守打法，可惜翼鋒米高奧利斯因傷缺陣，影響反擊能力；阿仙奴今夏重金增兵後全面升呢，加上近年交手例必先發制人，半場客勝值得捧場。（Now 621及611周二凌晨3時直播）

水晶宮上季季中搵嚟鶴臣回巢救亡，最終成功留喺英超。呢位老帥向來以保守見稱，先求穩守再伺機反擊，開鑼戰小勝升班球隊錫菲聯可見一斑。水晶宮今夏先有韋費特沙夏轉戰土超，另一翼鋒米高奧利斯一度盛傳轉投車仔，最終總算留住呢位「潛力股」，但佢仍受傷患困擾，今仗肯定倦勤，前線單靠佐敦阿休及奧辛尼艾度亞迪等人，質素始終爭啲。

阿仙奴為爭冠今夏不惜工本，重金簽入中場迪格蘭賴斯及夏維斯，實力大增，首輪對諾定咸森林早早領先兩粒，若果唔係尾段稍為鬆懈被追番球，理應贏得更輕鬆。雖然目前有前鋒加比爾捷西斯養傷，但尼基迪亞上仗先開紀錄，證明有能力頂替「耶穌仔」，翼鋒布卡約沙卡更轟入靚波，延續上季弗爆狀態，進攻火力有保證。

水晶宮人腳差一截

翻查紀錄，雙方近5次正面交鋒，「兵工廠」取得3勝1和僅1敗，其中4仗更喺上半場已取得領先優勢，今晚隨時一開波即快刀斬亂麻，務求盡快鎖定勝局。水晶宮雖有主場之利，但人腳質素差一截，頂唔得幾耐，半場客勝咪錯過。