香港三鐵3男3女戰亞運　布吉集訓最後備戰

香港三項鐵人代表隊周一（21日）於香港體育學院會見傳媒，宣布將派出3男3女出戰杭州亞運，包括：第3次出戰亞運的蔡欣妍、黃子圖、彭詩雅、伍泰龍、奧斯卡及賀詩樂。上屆亞運港隊奪得混合接力銅牌，港隊近期積極備戰，亞運前於西班牙及泰國集訓，將狀態提升至頂峰。總教練Andrew Wright指港隊今屆陣容更強，目標是取得突破。

香港三項鐵人代表隊將派出3男3女出戰今屆亞運，成員包括：黃子圖、伍泰龍、奧斯卡、蔡欣妍、賀詩樂及彭詩雅，其中蔡欣妍為亞運「三朝元老」，5年前在雅加達亞運與黃子圖、彭詩雅及已退役的羅亮添合力贏得混合接力銅牌，而東京奧運代表奧斯卡及亞錦賽混合接力銅牌成員伍泰龍和賀詩樂則首次出戰這項亞洲大賽。

港隊總教練Andrew Wright表示，亞運個人賽和混合接力人選未定，將視乎選手狀態及在今個周末中國威海三鐵世界盃的表現，亞運前會再到泰國布吉作最後備戰。港隊早前於西班牙集訓一個月，眾將均認為成效不俗，蔡欣妍說：「亞運賽道位於千島湖，沿途有很多斜坡，故早前集訓有很多針對上斜、落斜的訓練，加強肌耐力和爆發力。」

29歲的蔡欣妍表示將以更成熟心態迎接第3次亞運，望為香港爭取佳績：「今屆港隊實力是3屆之中最強，我的隊友都是頂尖選手。我為代表香港出賽感到自豪，香港是我的家，雖然在地圖上只是一點，但香港依然擁有和亞洲競爭的實力，全靠香港人的鬥志。三鐵是很辛苦的運動，但隊友們的魄力和熱情感染我，希望這屆可以有好成績，讓努力得到回報。」