直播銀牌男籃生死戰　香港東方迎擊永倫　

經過連番激鬥，銀牌籃球賽進入最後直路！今日（22日）晚上7時假修頓場館上演銀牌負方重頭戲，由香港東方鬥永倫，賽事由on.cc東網及港台電視32同步直播。

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陣容鼎盛的香港東方今屆被視為冠軍熱門，惟重遇上屆冠軍南華，最後以2分告負，跌落負方。上周東方面對漢友力爭「復活」，將漢友外圍命中率壓至5.9%，漢友全場只命中一記三分。另外東方該戰搶得43個籃板，比對手多14個，是另一致勝關鍵。新帥巴拿莫域領軍下，東方防守更加積極，中鋒卜聿揚與麥洛連有更多配合，梁嘉顯外線手感火燙，基拔亦持續穩定輸出，球隊戰力強勁。

永倫方面，上場與康仁福建鬥到難分難解，最後「黃金戰士」憑泰那送上致命一擊，以1分驚險勝出。不過，這場勝仗代價甚大，泰那最後一擊上籃後足踝受傷，即時退下火線，今場如未能趕及復出，球隊戰力將大打折扣。永倫陣中射手滿營，泰那、何倚富、韓天次皆有出色的外投能力，但對福建一戰全隊僅入4球三分，其中泰那5射0中，未能打出水準，至於新外援查雲希爾全場更只得6分，間接令球隊遲遲未能拉開比分。面對防守壓力更大的東方，「黃金戰士」能否克服挑戰，值得留意。

高級組銀牌籃球賽

日期：8月22日（星期二）

7：00pm 香港東方 對 永倫

8：40pm 南華 對 滿貫

地點：灣仔修頓場館

票價：90元，長者及學生優惠票：60元