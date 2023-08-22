阿仙奴10人應戰苦勝　1幅圖證賴斯有幾癲

周二(22日)凌晨英超「倫敦打吡」，阿仙奴喺最後10人應戰下，作客1比0險勝水晶宮，開咧2連勝同曼城、白禮頓一齊喺榜首帶出。阿仙奴今場贏得辛苦，夏天以1.05億鎊(約10.5億港元)加盟嘅迪格蘭賴斯滿場飛，熱圖顯示佢喺場內每個角落無處不在，成為阿仙奴踢少個下保住勝果嘅最大功臣。

阿仙奴今場控制戰局，上半場尼基迪亞先有窄角度射門中柱，再接應迪格蘭賴斯妙傳龍門口笠高，半場踢成0比0平手；換邊後阿仙奴加強壓力，尼基迪亞53分鐘禁區內博到12碼，由馬田奧迪加特操刀射入。正當阿仙奴以為掌控形勢，富安健洋喺67分鐘爭議性拎第2面黃牌被逐，令形勢急轉直下。

踢少個嘅阿仙奴尾段退守，將士用命下成功抵禦水晶宮嘅轟炸，其中迪格蘭賴斯有3次爭波成功、4次重奪球權，有90%傳球成功率之餘，熱圖(Heatmap)所見佢喺4份之3個球場都呈現深紅色狀態，滿場飛踢法參與度極高，賽後亦獲選為今場賽事最佳球員。

阿仙奴領隊阿迪達賽後表示：「迪格蘭賴斯踢得好好，佢主宰成個中場同比賽，對進攻同防守影響力好大。」至於迪格蘭賴斯就話：「我只係每日保持專注、聆聽，同隊友建立關係同默契，2場聯賽拎6分係個好開始，我哋要繼續努力進步。」