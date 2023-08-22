亞冠盃　理文被睇低一線　安尼亞：要保持自信

【記者林卓臻日本直擊】香港球隊近年出戰亞洲賽經常被外界視為「Underdog」（處於劣勢）的一方，首次力爭打入「亞冠盃」分組賽的理文亦不列外，對於新加盟「黃黑軍團」的愛沙尼亞國腳安尼亞（Henri）而言，這個標籤並不陌生。與浦和紅鑽大戰當前，記者找到這位新理文「9號仔」，聽他談談到如何面對外界期望，以及備戰這場賽事的心態。

理文於今屆「亞冠盃」可謂一步一擂台，外圍賽成功闖關後，安尼亞隨球隊來到了日本，迎接今屆賽事的另一大挑戰，他說過去曾隨南韓球隊來過東瀛集訓，但「亞冠盃」舞台對他而言卻十分新鮮。早前Henri於「亞冠盃」外圍賽上演「地標戰」，表現獲得好評，他說意識到該場勝仗對理文非常重要：「上場勝仗對球會意義重大，我哋賽前已經被睇低一線，我覺得對手以為可以輕易贏波而回，但結果絕非如此，我哋自信心十足，有信心可以喺主場球迷面前取勝，嗰日我感受到現場熾熱嘅氣氛，好享受成個過程。」

今場遇上曾3度於「亞冠盃」封王的衞冕球隊浦和紅鑽，Henri將有機會與昔日泰國戰友艾卡列重逢：「上季效力蒙通聯嘅時候我同艾卡列係隊友，佢好好波，我仲交過幾次助攻畀佢，相信佢應該都會記得。」作客來到埼玉2002體育場，球員難免會有緊張情緒，Henri卻認為是好事：「踢波就應該係咁，無論有幾多球迷入場睇波，無論係噓或者歡呼，任何聲音都係動力。」

Henri也承認理文會比上場更加不被看好，但他似乎對在這種情況下比賽並不陌生：「我哋依家嚟到日本，情況同之前一樣，今次形勢上可能更加處於劣勢，但我哋有更大信心去迎接呢場波，足球上贏嘅機會永遠都會有，我嚟自一個歐洲小國，有好多對抗歐洲強隊嘅經驗，好多時候我哋都係以『Underdog』身分去踢比賽，呢次都係一次創造奇蹟嘅機會。」

縱使不被看好，但作為球員，安尼亞認為時刻保持自信十分重要：「足球係一個充滿壓力嘅世界，所以球員時刻都要保持自信，每次訓練同比賽，都需要交出最佳表現，呢場我哋會跟足教練指示，每位球員知道自己嘅責任，保持緊密陣式團結一致，再睇下搵唔搵到傷害對手嘅方法。」