打破牙買加多年壟斷　李察臣創大會紀錄奪世界女飛人

23歲的莎嘉莉李察臣周一在布達佩斯舉行的世界田徑錦標賽一爆而紅，她在百米女飛人大戰中跑出10秒65的新賽會紀錄，力壓兩位牙買加名將，成為6年來首位奪得世界女飛人寶座的美國人。

被編在第9線的莎嘉莉李察臣是首次爭逐世錦賽，過去未曾贏過任何國際性賽事的獎牌，然而她跑出的時間距離「花蝴蝶」姬菲芙於88年所創的10秒49再近一步，並成為史上第5位跑100米最快的女人。

莎嘉莉李察臣是6年來首位贏得女子百米世界冠軍的美國人，自2017年寶維爾之後，再次將這面女子百米金牌帶回家；牙買加的舒域加積遜（Shericka Jackson）與傳奇跑手費亞絲分別獲得銀牌及銅牌。

雖然莎嘉莉李察臣首次參加世錦賽，但她在美國已是頂級跑手，曾是20歲以下的100米世界紀錄保持者，而兩年前她在奧運選拔中跑出10秒64的成績，被是視美國的奪金牌希望，然而因為隨後在大麻檢測中「肥佬」，被取消成績兼罰停賽，並失去了東京奧運的資格。其後她接受訪問時表示，在選拔前一星期知道生母去世消息，因而吸食大麻以處理自己不穩的情緒。

莎嘉莉李察臣奪得世界冠軍後表示：「我總是沉醉於自我世界當中，所以在第9線跑道對我來說也是完美，因為我要做的就是專注自己；我慶祝，只是因為覺得無論結果如何我都已經盡力了。」

此外，另一焦點則在男子110米欄決賽，美國的賀洛威（Grant Holloway）以12秒96創出個人最佳時間，勇奪金牌，並實現了世錦賽三連冠。