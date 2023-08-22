C朗首度亮相亞冠盃　艾納斯頹勢讓唔起

亞冠盃外圍賽附加賽首回合，沙特勁旅艾納斯主場迎戰阿聯酋球隊沙比阿爾阿里，今場係葡萄牙球星C朗拿度首次喺亞冠盃登場吸引全球目光。不過沙比阿爾阿里亦非善男信女，上季打入亞冠盃16強，對住未磨合嘅艾納斯有一戰之力，讓球客勝受讓2球抵玩。（周三凌晨1時20分開賽）

艾納斯季前重金打造星級陣容，今個月率先勇奪阿拉伯球會冠軍盃冠軍，自然被視為亞冠盃奪標熱門。佢哋展開亞冠盃之旅前，據報已經傾掂簽入曼城中堅拿樸迪同波圖中場奧達維奧艾美臣，轉會費總值9,000萬歐元（約7.66億港元），橫掃聯賽、亞冠盃冠軍嘅決心相當明顯。

雖然以C朗、沙迪奧文尼、波索域、阿歷士迪尼斯、施高科芬拿等金鑽陣容，牌面相當閃亮，不過太多新球員之下肯定需要時間磨合，艾納斯開季兩場聯賽輸晒，證明球隊仲有好多要改善地方。

沙比阿爾阿里上屆亞冠盃殺入16強，結果被沙特球會希拉爾淘汰，佢哋今季捲土重來，亦從水晶宮羅致中場米利禾積域等球星，上一圈就3比0輕取艾華達，演出唔曳。沙比阿爾阿里近5仗亞冠盃作客只輸過1場，有力頂住艾納斯嘅進攻，受讓2球當然要捧讓球客勝。

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