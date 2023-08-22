亞冠盃　理文球迷赴日打氣：我哋嚟咗啦！

【記者林卓臻日本直擊】首次闖入「亞冠盃」附加賽的港超球隊理文，周二（22日）作客埼玉2002體育場挑戰衞冕球隊浦和紅鑽，賽事也吸引部分理文球迷，越洋到當地為愛隊打氣。面對聲勢浩大的主隊球迷，有份到場的理文球迷就表示希望用奇招抗衡：「希望畀大家睇到我哋為香港嘅球隊打緊氣。」

理文上周於外圍賽成功闖關，爭取到與紅鑽交手的機會。今場「亞冠盃」賽事吸引大量主隊球迷到場，有紅鑽擁躉賽前3小時已在場外排隊等候入場，即使賽前當地一度下氣滂沱大雨，但球迷熱情不減，場外一片紅海。現場亦有球迷為客隊理文吶喊助威，除了約30名理文日援立花稜也的親友之外，也有約10名理文球迷由香港赴日本撐愛隊。

到場撐理文的球迷組織成員Philip，就表示一早預計打氣聲難以與主隊球迷抗衡，但表示以有奇招應對：「會採取一啲比較顯眼嘅策略，我哋聲線一定唔會夠對家球迷大聲，球迷文化嚟講，紅鑽都係（日職）頭5名，聲線唔夠對手大聲，唯有用視覺效果，畀大家睇到我哋喺到。」理文亞洲賽經驗尚淺，作為球迷的Philip也透露是首次到外地撐愛隊，他承認未準備好：「好似發緊一場夢，但好似啱啱開始。」