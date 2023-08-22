附加賽首回合豁出去　格流燕豪芬大鬥法

歐聯附加賽首回合，格拉斯哥流浪先主場出擊，迎戰燕豪芬。格流近況唔錯，近4仗各項賽事3勝1和，燕豪芬同樣狀態甚佳，開季5連勝，而且應付歐聯賽事相當認真，上圈兩回合大炒格拉茨7比2，加上佢哋近5仗歐聯4次開3球或以上，2.5球入球大屬信心之選。（Now 643周三凌晨3時直播）

格流今季除咗蘇超首仗0比1意外敗於基爾馬諾克腳下，其後已及時修正，包括上圈兩回合總比數3比2淘汰塞維特，在蘇超亦以4比0大勝利雲斯頓，以及蘇聯盃2比1贏摩頓，近4仗3勝1和，迪沙斯、達華尼亞，以及由飛燕諾加盟的丹尼路各累積2球，今仗勢必繼續爭取「士哥」。

燕豪芬近況同樣理想，季前荷超盃1比0擊敗飛燕諾捧盃壯聲勢，歐聯第三圈外圍賽對格拉茨，首回合先贏4比1，次回合再贏3比1，合共以7比2大勝晉級，盧克迪莊兩回合入咗3粒，新加盟嘅列卡度柏比都有進帳，而且佢哋踢法屬全攻型，今仗即使作客仍不會退守，預計將會同對方鬥攻，加上佢哋在歐聯場合多波入，包括舊年歐聯附加賽首回合作客格流，當時踢成2比2，入球大值得捧場。

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