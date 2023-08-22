石偉雄棄戰亞運　吳翹充、黃曉盈冀劃上完美句號

香港體操隊8名亞運代表，周二（22日）於順利邨體育館亮相記者會，平衡木女將黃曉盈克服傷患挑戰，時隔9年再戰亞運，不禁感觸落淚，另外「吊環王子」吳翹充明言最後一次出戰亞運，冀劃上完美句號。至於2屆亞運跳馬金牌得主石偉雄因與世錦賽撞期，將缺席杭州亞運。

香港體操隊共有5男3女出戰今屆亞運，包括：吊環的吳翹充、跳馬的詹文軒、吳家祺、女子全能的陳卓琳、女子平衡木的黃曉盈，以及彈網的李冠緯、劉潔瑩和賴舜熺。由於今屆亞運會與體操世錦賽撞期，為爭取奧運資格，石偉雄將放棄在亞運跳馬爭取三連霸。「石仔」直言感到可惜：「有少少可惜，兩個比賽我都好想去，但亞運決賽和世錦賽資格賽是同一日，所以不能去兩個。9月中我會去荷蘭集訓，然後去比利時比賽。」他寄語即將首戰亞運的「師弟」吳家祺：「家祺才第2次去大型運動會，我和他談過，希望他將期望放到最低，專心做好自己。」

黃曉盈上屆亞運亦因半月板受傷無緣參賽，時隔9年終於重返亞運，她感觸地說：「今屆好大機會是最後一屆，好想有個完美句號，但壓力都好大，不過退一步想，我在連串受傷後由跳馬轉戰平衡木，能夠有實力再次代表香港出戰亞運，很開心。」

上屆亞運得第4名的「吊環王子」吳翹充表示，今屆亞運有多一份動力爭取佳績：「傷後重返賽場其實已經好感恩，6月亞錦賽我發揮幾好，贏到銅牌，今次想用同一心態去珍惜比賽。另外，我想囡囡親眼睇我比賽，希望讓她看到爸爸做運動員的一面。」