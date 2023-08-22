亞冠盃　理文3球不敵上屆盟主浦和紅鑽

【記者林卓臻日本直擊】港超聯球隊理文周二（22日），遠赴日本埼玉2002體育場出戰「亞冠盃」附加賽，與衞冕冠軍浦和紅鑽爭奪分組賽席位。作客的「黃黑軍團」開賽初段稍不留神，被對手小泉佳穗及興梠慎三，在頭6分鐘連入兩球，加上關根貴大補時埋齋，最終以3球落敗出局。

理文今仗正選與外圍賽對峇里聯相比，作出兩個調動，余煒廉擔正與列斯奧、徐宏傑、荷西安祖、立花稜也組成5後衞，胡晉銘亦復任正選，全力在中場掃蕩，入球重任則落在保利臣、艾華頓及基華尼頓身上，愛沙尼亞國腳安尼亞先列後備。浦和紅鑽由西川周作把關，酒井宏樹、賀爾巴拉頓鎮守後防，大久保智明、中島翔哉在中場派牌，興梠慎三出任單箭頭。

今仗開賽前3小時，球場突然落起狂風暴雨，更不時聽見雷聲，幸好之後逐漸放晴，對兩軍未有太大影響。實力佔優的浦和紅鑽，3分鐘更先開記錄，中島翔哉前場截得荷西安祖傳球，大久保智明隨即右路橫傳，小泉佳穗近門撞入。6分鐘主隊再下一成，興梠慎三接應酒井宏樹傳中，楔贏余煒廉頂入成2比0。理文慢慢站穩陣腳，18分鐘基華尼頓右腳燙射，被西川周作撲出。5分鐘後，艾華頓回後，基華尼頓勁射又未能射破西川周作十指關。紅鑽之後有中島翔哉、小泉佳穗遠射無功而還，半場暫時領先2球。

紅鑽下半場初段差點再擴大比數，後備入替的白賴仁連斯臣把握荷西安祖失誤，禁區內控定再射被擋出。落後的「黃黑軍團」之後換入安尼亞、黃威，希望加強攻力，但70分鐘艾華頓起腳被西川周作橫身撲出。比賽尾段白賴仁連斯臣傳中，關根貴大禁區內無人看管下射入，最終浦和紅鑽以3比0獲勝，淘汰理文順利晉級分組賽。