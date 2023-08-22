亞冠盃　理文附加賽止步　曾昭達：想再挑戰多次

【記者林卓臻日本直擊】港超聯球隊理文周二（22日）在埼玉2002體育場，以3球不敵浦和紅鑽，首次「亞冠盃」之旅於附加賽止步。賽後教練曾昭達承認球隊今場入局較慢，但對球員整體表現感滿意，並表示希望能夠帶領球隊捲土重來，再一次向「亞冠盃」發起衝擊。

面對3屆「亞冠盃」盟主，理文今場開局6分鐘內已失兩球，賽後教練曾昭達承認球隊開局太慢，未能適應對手高強度節奏，以致早早陷入落後兩球的劣勢，承認對開局感失望：「一開頭喺自己未適應嘅情況下早早失波，係比較失望。」完場後，「達Sir」走入場內似乎若有所思，他解釋到：「我想再嚟一次再挑戰下，希望球隊如果以後再有機會要做好啲，希望衝擊今季聯賽錦標，從而再去挑戰『亞冠盃』嘅比賽。」

總結首次「亞冠盃」之旅，「達Sir」說球隊由一開始就清楚困難重重，但認為球員面對強敵表現不失禮：「對住日職球隊，對住上屆『亞冠盃』冠軍，我覺得理文球員完全冇怯場，盡力表現出我哋想做嘅踢法，盡我哋最大努力去爭取入波，見到球隊心態係好嘅。」

理文近年頻頻代表香港出戰亞洲賽，由去年2021年闖入「亞協盃」跨區決賽，再到今次「亞冠盃」附加賽，「達Sir」指現時理文已有進步：「我哋更加放膽去進攻，球員對實力強勁嘅外隊，心態上嘅準備，同執行戰術嘅理解，我覺得係進步咗。」但他希望球隊能夠再有提升：「唔希望進步就此停止，今日踢一場『亞冠盃』附加賽，可能勝過我哋踢好多好多場港超，要檢視對自己嘅要求，爭取下次對外隊唔洗咁吃力。」