香港東方轟15球三分　29分血洗永倫復活

銀牌踏入最後直路，香港東方和永倫力爭復活。永倫「得分機器」泰那缺陣下，新援希爾扛下進攻重任，攻入全場最高的25分，但孤掌難鳴，東方狂轟15球三分，以97：68淘汰對手，下場對南華和滿貫之間的負方。

永倫上場險勝康仁福建復活，但代價甚大，泰那扭傷足踝，只能隔岸觀火。東方不放過機會，開局已大灑「三分雨」，陳兆榮、朱梓鎔、麥洛連和基拔射入7球三分。永倫手感平平，唯有強攻籃下，博犯止血，落後17：31。罰球當然不及三分「化算」，但哨聲不斷，東方陷入犯規麻煩，麥洛連累積3犯，退下火線。永倫新援希爾無人可擋，單節轟入15分，追成44：50。

換邊後，東方打出一段12：0的攻勢，重新拉開比分。相反永倫進攻停頓，打了半節，才憑著韓天次三分開齋，未把握東方「雙塔」犯規纏身的機會，更讓蘇利文打出信心，獨取12分，落後57：80。勝負已無懸念，但東方未有手軟，一度拉開30分，以97：68大勝對手。

東方有5人得分上雙，麥洛連交出「雙雙」20分11籃板，基拔取得16分9籃板6助攻，陳兆榮表現進取，射入4球三分。

「我不得不aggressive（進取），他們做了賭博防守，博我們入不到三分，搶籃板，打快攻。」陳兆榮近年專注組織，帶球過半場後，總是第一時間傳給隊友，很無私沒錯，但作為觀眾，也會懷念以前殺伐果斷的陳兆榮。「今場不再猶豫，找回節奏，就是catch and shoot。」不過，對陳兆榮來說，沒有所謂最好的打法：「得分又好，助攻嘉顯三分、Chris（麥洛連）又好，什麼都好，只要我們贏到冠軍就行。」

永倫只有希爾得分上雙，攻入全場最高的25分，但全隊命中率不足3成，只射入6球三分，種下敗因。「Big 4」中，永倫最先出局，東方下場對南華和滿貫之間的負方，爭入決賽。