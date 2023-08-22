足總辦VAR球迷工作坊　張炎有：盼公眾知多啲

球迷在導師或裁判帶領下嘗試使用系統。（鄧文滔攝）

足總周二（22日）在沙田麗豪酒店，舉辦視像助理裁判（VAR）工作坊，裁判總監張炎有盼望，工作坊能令公眾對VAR有更深了解，令VAR在本地頂級聯賽開始運作時更順利。

是次工作坊有超過10名球迷出席，活動開始後，先由足總裁判總監張炎有，向參與人士解釋VAR的運作及理論，並解答球迷的提問，其後球迷在導師的引導下嘗試使用系統。

張炎有表示由於本地頂級聯賽將會首次加入VAR協助執法，對球賽帶來不少變化，因此有必要舉辦活動，增進球迷對VAR的了解：「例如有球迷會質疑，點解旁證會完哂成個攻勢先舉旗，但因為旁證都係人，唔一定百份百準確，如果佢哋未完嗰攻勢就舉旗，可能抹殺咗嗰入波。」

足總自上月起，已經在U16及U18的「香港超級青年聯賽」足總盃決賽，以及早前曼聯U16來港友賽等賽事試行VAR，張炎有形容效果不俗，有信心球迷會因VAR介入執法造成停頓，而感到鼓燥的情況會減少：「例如『小曼聯』其中1場友賽，VAR覆檢之後推翻咗判12碼嘅決定，都唔見球迷有好多不滿，相信推行之後，佢哋見到愈多事例，就會更理解發生咩事。」

此外，張炎有預計將於9月2日冠忠南區對港會的聯賽開始，在本地頂級賽事推行VAR，目前只能應付1日2場賽事，每支球隊都有14場聯賽，會有VAR協助執法，但由於受賽程等限制所致，當中9支球隊的賽事分布為7主7客，另外兩支球隊分別為8主6客和6主8客。盃賽方面，現階段已落實「足總盃」由8強起推行VAR，「高級組銀牌」和「賽馬會菁英盃」則從4強開始。

至於有出席活動的傑志球迷Brady表示希望對系統有更深了解，加上足總以往甚少舉辦類似球迷活動，因此報名參加工作坊，他期望推行VAR後能盡量減少爭議判決，保護賽事公平性。