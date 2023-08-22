滿貫力挫南華殺入決賽　爭隊史首冠

周二（22日）男子高級組銀牌，兩支不敗之師南華和滿貫相遇，滿貫全民皆兵，在5人得分上雙，包括蓋帝斯交出「雙雙」16分13籃板下，以86：70力挫南華，打入9月12日的總決賽，力爭隊史首冠。

滿貫洋將蓋帝斯上場狂轟40分20籃板，今場利用牽引力，為隊友製造空間，復出的蔡再懃、李琪和葉俊傑接連建功，首節領先22：18。滿貫全民皆兵，楊子豐、歐陽維江和葉俊傑射入三分，一度拉開13分，但葉耀邦挺身而出，單節攻入10分，為南華追成37：45。

換邊後，滿貫繼續攻城略地，蓋帝斯和方誠義連線，再次拉開雙位數。南華王牌朱亮手感平平，即使曾湛元內外開弓，仍落後55：66。「紅軍」第四節體力明顯下降，朱亮、余理洋和楊嘉駿更有4犯在身，相反滿貫陣容深度充足，派出後備收割勝利，以86：70擊敗對手。

滿貫有5人得分上雙，蓋帝斯交出「雙雙」16分13籃板，包括7個進攻籃板；李琪射入3球三分，同樣攻入16分；葉俊傑貢獻12分；方誠義和蔡再懃各得10分。這是滿貫第3次打入高級組銀牌決賽，力爭隊史首冠。至於南華落入負方決賽，將與香港東方爭奪決賽資格。