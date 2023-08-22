亞冠盃　艾華頓本周內領特區護照　曾昭達：最後階段

【記者林卓臻日本直擊】理文周二（22日）於「亞冠盃」附加賽，作客以3球不敵上屆盟主浦和紅鑽，但賽後卻傳來好消息，陣中主力艾華頓預計本周內可取得特區護照，意味着這名巴西出生的翼鋒將能以「本地球員」身份註冊港超賽事，甚至可在9月份的兩場國際友誼賽，以及來年「亞洲盃」決賽周為港隊上陣。

現年32歲的艾華頓2015年首次來港，上季離開東方轉投理文，繼續維持出色表現，以17球榮膺港超聯神射手，亦在「香港足球明星」選舉中當選「最佳11人」；而在對浦和紅鑽賽後，理文主教練曾昭達便向記者證實，艾華頓預計將於本周內完成入籍手續：「手續去到最後、最後、最後階段，咁佢叫做攞咗最後一封信，返到香港會好快拎埋護照，希望盡快完成。」

至於今仗擔起進攻重任的艾華頓，雖然未能為理文破蛋，但賽後他指球隊已竭盡全力：「無正中鋒要爭取入波當然有難度，但我哋一直戰鬥到最後，有部分時間仲可以拎到控球權，製造到唔少有威脅埋門，令對方門將需要撲救。大家整體表現唔算太差，但始終今個球季先踢咗兩場，攰都好正常，希望之後返到聯賽可以慢慢做得更好。」