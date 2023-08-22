亞冠盃　談與日職的距離　顏樂楓：對手速率好快

【記者林卓臻日本直擊】首次征戰「亞冠盃」的港超聯球隊理文，周二（22日）於附加賽以0比3不敵日職球隊浦和紅鑽，首次「亞冠盃」告一段落。賽後顏樂楓及陳嘉豪兩位理文主力，都分享到與衞冕之師交手的感受，前者承認要跟上對手節奏不容易，直言認識到不足，但指出理文想要取得突破，就必須與港超聯賽一同進步。

與胡晉銘出任雙防中的「光頭」，要肩負起中場屏障的責任，親身見識到對手的實力：「佢哋傳球球速好快，畀得好實淨，我哋要跑得好快去追個波嘅方向，香港平時對手起步兩秒，對手一秒都唔洗，我哋要適應速度之餘，防守嘅諗法都要更醒目，唔可以下下鬥快，位置感好重要，所以用咗啲時間去適應。」「光頭」與幾位紅鑽中場好手都有過短兵相接相接的機會，他尤其指出伊藤敦樹作為「Box to box」中場，上落頻率極高：「前後都見到佢，呢啲真係係好好嘅榜樣。」

2021年理文首次出戰亞洲賽，於「亞協盃」跨區決賽止步，當時理文就曾被對手拿薩夫於比賽早段破門，今場「黃黑軍團」再於亞洲賽賽場犯老毛病，開局早段連失兩球，對此「光頭」承認有不足，但認為球隊已盡力，並表示：「速率嘅嘢，唔係話單靠我哋改變得到，要成個聯賽同香港足球環境一齊改變，香港唔會有一個球場嗰波可以去得咁快，唔會有個對手跑得咁快，唔會隊波轉向做得咁好，的確出到嚟係需要好努力去適應人哋嘅節奏，我哋今次用咗兩球6分鐘去適應，已盡咗最大努力。」

雖然理文今場3度失手，但多次作出關鍵撲救，幾次作出準確棄關出迎的「嘉豪」，仍屬理文防線表現最搶眼的一員，他指出球隊有針對紅鑽經常進攻中堅身後空位的特點，而要求門將要企得更出：「做一個清道夫嘅角色。」今場為理文擔任門將的陳嘉豪，換邊後要在紅鑽主場北前把關，身後震耳欲聾的紅鑽球迷打氣勝不斷，「嘉豪」也有深刻感受：「係好震撼，香港一定唔會感受到，氣氛好好。」今次理文「亞冠盃」之旅告一段落，「嘉豪」就表示意猶未盡：「球會嘅目標都係希望繼續踢到亞冠，好想再有呢啲機會，踢咁高水平嘅比賽，希望返到香港，盡力守住理文大門，幫球隊今年衝擊更多冠軍。」