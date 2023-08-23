【有片】C朗狂躁推人　爆粗辱罵中國球證

C朗完上半場後辱罵中國球證傅明，並推開一位試圖同佢合照嘅在場人員。

周三(23日)凌晨亞冠盃附加賽，葡萄牙巨星C朗首次參加呢項大賽，率領艾納斯以4比2擊敗沙比阿爾阿里，晉身分組賽。不過，呢位38歲射手並冇波入，加上比賽期間多次喺禁區內遭對手侵犯，中國球證傅明都拒絕判罰12碼，令C朗極之憤怒，上半場結束後，衝前爆粗辱罵傅明，並推開一位試圖同佢合照嘅在場人員，C朗嘅火爆行為隨時有手尾跟，可能被亞洲足協秋後算帳。

開賽11分鐘，沙特阿拉伯球隊艾納斯憑塔利斯卡入波打開紀錄，但僅過7分鐘，阿聯酋球隊沙比阿爾阿里就由中場格辛尼扳平1比1。C朗上半場有3次殺入禁區，遭對手撞跌，即使佢不斷投訴，但球證傅明都冇吹罰12碼。

戰至上半場補時，C朗喺禁區內倒掛射門，省中對方球員手部，傅明一樣冇表示，上半場完場後，C朗終於大爆發，掟隊長臂章落地，衝向傅明面前，手指指一輪狂鬧，根據現場電視台收音，聽到C朗話：「醒吓醒吓，X你。」有1位唔識趣嘅場內人士，仲拎住手機，想同C朗自拍，結果被呢位前鋒一手推開。

換邊後僅1分鐘，格辛尼再次建功，協助沙比阿爾阿里反超前2比1，但戰至最後階段出現戲劇性發展，艾納斯88分鐘扳平2比2，補時再靠塔利斯卡、波索域各入1球，奇迹反勝4比2，其中最後1個入球來自C朗嘅助攻。

賽後C朗忘記上半場不愉快事件，非常興奮同隊友一齊慶祝，但佢爆粗辱罵球證，以及推人一幕嘅片段喺網上瘋傳，證據確鑿，亞洲足協可能會介入調查，甚至作出處罰。