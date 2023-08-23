瘋傳曼聯10月完成賣盤　股價急升

曼聯賣盤一事有突破性發展，根據英國《太陽報》爆料，紅魔鬼班主格拉沙家族已經同意以60億鎊(約600億港元)將球會出畀卡塔爾「官二代」謝克阿勒薩尼為首嘅財團，預料最快9月公布詳情，並將於10月中完成交易。曼聯股價喺美股收市後嘅盤後時段，急升超過10%，似乎真係好事近。

格拉沙家族自從上年11月宣布計劃出售曼聯後，已經過多輪競投，主要屬於謝克阿勒薩尼同英國富商拉特克利夫之爭，今年6月卡塔爾傳媒率先爆出謝克阿勒薩尼勝出，將入主曼聯，但之後又冇下文。

據悉格拉沙家族原本希望保留部份股權，拉特克利夫亦願意配合，只收購大部份股份，理應可以喺收購戰佔上風。不過，球會管理層認為如果格拉沙家族繼續留喺球會，勢必引起球迷不滿，建議接受謝克阿勒薩尼嘅100%股份收購方案。

事實上，謝克阿勒薩尼除咗出價比拉特克利夫更進取之外，亦會為曼聯還清7.25億鎊負債(約72.5億港元)，並承諾額外投資10億鎊(約100億港元)，用作改善主場奧脫福球場設施及振興周邊地區發展，獲得普遍曼聯球迷支持，格拉沙家族再拖延落去，對自己都冇好處，相信好快會拍板完成交易。

曼聯現時喺紐約證券交易所上市，香港時間周三(23日)凌晨收市時報21.8美元，跌0.14%，但收市後嘅盤後時段，急升超過10.28%至24.04美元，睇嚟賣盤應該好大機會成事。