「細威」平安再產女　女兒名字有意思

網壇Icon「細威」S威廉絲與丈夫在社交平台以短片宣布他們的第二個孩子平日出世，由三口子變為4人行，5歲的大女兒在片段中輕吻妹妹，相當溫馨。

「細威」周二宣布為丈夫Alexis Ohanian誕下第二個孩子，為愛女Olympia多添一個妹妹，她同時亦透露了BB女的名字叫Adira River。「細威」上載了片段並配上歌曲「Beautiful」，穿上粉紅色家居休閒服的她與丈夫及抱着兩個愛女齊齊亮相，並以「歡迎我的美麗天使」作標題。

其丈夫Alexis其後在Twitter也上載了一家四口的相片，並寫上「歡迎，Adira River Ohanian！很高興我們家裡充滿愛:可愛健康的新生女兒及開心健康的媽媽。」

Alexis亦藉此感激「細威」為他帶來另一份無與倫比的禮物，他亦解釋了新生女兒的名字意義，「我要多謝醫護對我太太及女兒的照顧，我亦不能忘記向Olympia介紹妹妹時的那一刻，你的平安會像河流(River)一樣，你的幸福會像大海的波浪。」S威廉絲去年宣布掛拍並表示專注家庭，相信現要照顧兩個女兒，都難以復出。